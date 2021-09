Cosa hanno in comune volti tv del calibro di Caterina Balivo, Ilaria D’Amico, Veronica Maya, Elisa Isoardi, Victoria Cabello e Alessia Marcuzzi? L’appartenenza alla fascia anagrafica (38-48 anni) e il fatto che da qualche tempo – chi da anni, chi da qualche mese – siano lontane dalla televisione o comunque in cerca di un posto fisso sul piccolo schermo.

Quando e dove tornerà in tv Caterina Balivo?

Poco più di un anno fa, si è presa un periodo di pausa – almeno questa è la versione ufficiale – dopo due stagioni di Vieni da me (sostituito da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone) e dopo quindici di attività ininterrotta in Rai (da Festa Italiana a Pomeriggio sul 2, passando ovviamente per Detto Fatto). A parte il ruolo di giurata a Il cantante mascherato e qualche rara ospitata, Caterina Balivo è sparita dalla tv. A febbraio scorso da Mara Venier ha fatto trapelare la sua voglia di tv: “I posti sono tutti occupati, se uno si mette pure a dire voglio stare qua, voglio stare là…“. Ecco, appunto.

Quando e dove tornerà in tv Ilaria D’Amico?

Ieri era ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Ma del programma di Sky Tg24 che a gennaio 2021 avrebbe dovuto riportarla al talk politico non v’è traccia ancora oggi. Lasciare il calcio, a maggior ragione in un momento storico con così tante soddisfazioni sportive, è stata una mossa professionale azzeccata?

Quando e dove tornerà in tv Veronica Maya?

Il lavoro, in termini di titoli (L’Italia che fa) e di eventi da condurre (Musicultura), soprattutto con la direzione di Rai2 targata Ludovico Di Meo, non le manca. Ma che piega sta prendendo la carriera di Veronica Maya, che negli anni di Fabrizio Del Noce direttore di Rai1 sembrava il futuro dell’intrattenimento televisivo?

Quando e dove tornerà in tv Elisa Isoardi?

Dopo la chiusura de La Prova del cuoco, ha scelto di cambiare aria e di affrontare da concorrente prima Ballando con le stelle e poi L’Isola dei famosi. Tutti (compresa lei) sapevano che l’accordo con Mediaset potesse prevedere anche la conduzione di un programma, eppure le settimane passano ed Elisa Isoardi resta senza un impiego professionale. La sensazione è che da un momento all’altro lo scenario possa cambiare. Intanto, però, l’attesa si allunga.

Quando e dove tornerà in tv Victoria Cabello?

Il suo ritorno in tv è sempre più vicino: sarà tra i concorrenti di Pekin Express, su Sky. Ma Victoria Cabello manca (un po’ per scelta sua, un po’ per spazi sempre più stretti) da ormai troppo tempo dal piccolo schermo, dove ha dimostrato di avere idee e di saperle mettere in pratica con successo. È arrivato il momento della svolta?

Quando e dove tornerà in tv Alessia Marcuzzi?

A giugno scorso ha annunciato l’addio a Mediaset dopo 25 anni. Da quel momento sono circolate nell’ambiente indiscrezioni sul suo futuro, finora mai confermate. Un po’ sul palco del teatro Ariston con Amadeus per Sanremo, un po’ su La7 con un progetto tutto nuovo, un po’ a Ballando con le stelle. Il tempo per compiere la scelta migliore c’è.