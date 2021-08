Lei ha fatto parte della pattuglia di atleti azzurri medagliati nell’ultima Olimpiade di Tokyo. La lei di cui parliamo è Rossella Fiamingo che proprio poco tempo fa ha svelato la storia d’amore sbocciata con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Rossella ha vinto la medaglia di bronzo nella spada a squadre, lui ha conquistato le medaglie di bronzo e di argento a Tokyo 2020. Una coppia dello sport che ora è diventata pure una coppia della vita scatenando l’entusiasmo del mondo dei social network che fa il tifo per loro. Parliamo di loro non solo per la loro fresca storia d’amore, ma anche perchè una parte di questa novella coppia sentimentale potrebbe far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle in partenza da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1,

Il riferimento è alla Rossella Fiamingo che voci piuttosto attendibili ci danno come possibile concorrente dell’edizione 2’021 di Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti del sabato sera della prima rete della televisione pubblica diretto e condotto da Milly Carlucci.

Chissà poi che nel corso delle settimane di messa in onda possa arrivare nelle vesti di ballerino per una notte proprio Gregorio Paltrinieri e che fra loro possa nascere un bel tango con tanto di rosa rossa fra i denti (di lui). A proposito poi di ballerini per una notte sono stati fatti partire abboccamenti con altri campioni olimpionici di Tokyo 2020, ovvero Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Va detto poi che su Jacobs stesso si starebbe cercando di portarlo nel cast del programma del sabato sera d’autunno di Rai1, magari per lanciarlo verso un futuro impegno al Festival di Sanremo.

Sempre a proposito di formazione del cast dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi, si segnalano tentativi verso un coinvolgimento nel cast di Ballando con le stelle di Alessia Marcuzzi, fresca di divorzio (sarà alla fine davvero così?) con Mediaset, ma alla fine forse le rose non fioriranno. Un cast quindi in formazione quello dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle che si annuncia davvero molto scoppiettante e pieno di imprevisti.