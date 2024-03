Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2024?

Belen Rodriguez concorrente di Ballando con le stelle 2024? Dopo l’addio a Mediaset, per la showgirl argentina si apre un futuro in Rai?

Che fine ha fatto Belen Rodriguez? Dopo l’addio a ‘Le Iene’ e la mancata riconferma dietro al bancone dei conduttori di ‘Tu si que vales’, come tante colleghe, anche la showgirl argentina è alla ricerca di una nuova collocazione sul piccolo schermo. Chiuse, al momento, in maniera consensuale, le porte di Mediaset, per Belen, potrebbe aprirsi i cancelli di mamma Rai.

E’ Giuseppe Candela, in un flash pubblicato, questa mattina su ‘Dagospia’, ad annunciare il clamoroso ingaggio della Rodriguez, nientepopodimeno, alla corte di Milly Carlucci, come concorrente della prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Si legge:

“Le porte di Viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. Sarà davvero una concorrente di Ballando con le stelle? La trattativa è in corso ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa settimana ma Belen aveva scelto il salotto dell’amica Mara Venier. Ora l’Argentina, fuori da Mediaset, sarebbe pronta a scendere in pista”

Leggendo questa indiscrezione di oggi, però, è tornata in mente alcune dichiarazioni, rilasciate dodici anni fa da Belen. Nel 2012, infatti, la Rodriguez visse un periodo di intensa attività lavorativa: la doppia presenza al ‘Festival di Sanremo’ (assieme ad Elisabetta Canalis) accanto a Gianni Morandi. Nello stesso anno, la conduttrice finì al centro della cronaca rosa per via dell’inizio della storia con Stefano De Martino, conosciuto dietro le quinte di ‘Amici’.

Le dichiarazioni di Belen Rodriguez su Ballando con le stelle

Ecco cosa aveva dichiarato Belen, a Quotidiano.net (come riporta il sito Mondoreality), in occasione della presentazione del concerto per i trent’anni di Radio Italia che si tenne a Piazza Duomo a Milano:

“Ho ricevuto diverse proposte in Argentina, tra cui ‘Ballando con le stelle’ e altri programmi, ma ho rifiutato perché ho lavorato tanto per ottenere questo successo in Italia e adesso non voglio ricominciare”.

A distanza di anni, avrà cambiato finalmente idea?