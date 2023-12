Belen Rodriguez: “Stefano De Martino? Tradita nel profondo, nella fiducia. Con Elio sto vivendo un sogno”

Belen Rodriguez, ospite, oggi 3 dicembre 2023, di ‘Domenica In’, ha aperto il proprio cuore, per la prima volta, sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha confessato che ha trascorso un anno davvero orribile. Ha scelto, quindi, di non condurre più ‘Le Iene’ e ‘Tu si que vales’ per rispetto del lavoro delle maestranze.

Belen ha trascorso venti giorni in clinica per combattere la depressione:

Il matrimonio è in salute e malattia. Penso di essere sempre stata in salute. Poi quando è arrivata la depressione, non ha saputo accompagnarmi, tenermi la mano. Mi sono sentita sola completamente. Tradita nel profondo, nella fiducia. Sia letteralmente tradita. Il mio matrimonio non è finito per un tradimento ma è iniziato con un tradimento. L’ho saputo dopo un mese. Ma ho fatto finta di niente. C’è stato questo ma non è finito per questo. Ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto. Sono arrivata a 12 poi ho smesso di telefonare. Io avevo il sesto senso femminile. Adesso rido ma prima non ho riso per niente. Io non uscivo dalla stanza. Ho iniziato a non respirare più, ero in apnea completo. Non dormivo più. Sono arrivata a pesare 49 chili, non mi alzavo dal letto, non volevo vedere più la luce. Ma ho deciso di combattere. Aprire quelle finestre è stato difficile. La luce pian piano è riuscita a rientrare.

Dopo un tentativo di riappacificazione, la conduttrice ha messo la parole fine al rapporto con l’ex ballerino di ‘Amici‘, impegnato, professionalmente, a Napoli:

Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito. Non c’era un matrimonio. Se ti vedo cadere, ti tendo la mano ti rialzo. Non mi ha amata. Per me l’amore è un’altra cosa.

L’amore di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni

Da qualche tempo, la Rodriguez ha ritrovato l’amore accanto ad Elio Lorenzoni, che conosceva già da tanti anni:

“Lo conoscevo prima di tutti. Era tanto perbene. Non riconoscevo l’amore nell’essere così perbene. Non ero abituata. Tutte le persone che ho incontrato nella vita mi hanno fatto essere, nel bene e nel male, quello che sono oggi. Oggi ho una persona perbene accanto. Non mi sembra vero. Ha fatto quello che non ha mai fatto nessuno. Mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti. Non ero piacevole stare con me in quel momento. Mi fa sentire piccola. Sto vivendo un sogno. Non mi svegliate. Questo non lo mollo più”.

L’uomo ha promesso di sposarla non appena avrà ottenuto il divorzio da De Martino.