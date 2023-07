Belen Rodriguez fuori da Le Iene (al suo posto Veronica Gentili), fuori da Tu sì que vales (non sostituita): è lei una delle escluse eccellenti di Mediaset. La showgirl argentina, infatti, lascia il Biscione dopo circa 14 anni. A confermarlo è stata la diretta interessata in una storia Instagram pubblicata poco fa: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci“.

Parole che arrivano a distanza di poche ore da due commenti lasciati dalla stessa Belen Rodriguez su Instagram, decisamente di tenore meno diplomatico. La futura concorrente di Celebrity Hunted (in arrivo su Prime Video), infatti, aveva precisato di essersene andata lei (“io me ne sono andata“) e, rispondendo ad una utente che le augurava nuove opportunità magari migliori aveva assicurato di averle già. Frasi sprezzanti che rischiavano di creare un incidente politico con l’azienda di Cologno Monzese dove la showgirl è cresciuta professionale e che, anche grazie al lavoro del suo entourage, sono state ‘corrette’ e sostituite dal comunicato diffuso attraverso Instagram (dove è seguita da quasi 11 milioni di utenti).

Da segnalare che insieme a Belen fuori da Mediaset dovrebbe esserci anche il resto della sua famiglia, a partire dalla sorella Cecilia e dal fratello Jeremias, che in questi anni hanno frequentato le reti del Biscione (e i loro reality show). Insomma, magari non esattamente come nel caso di Barbara d’Urso, ma anche qui la fine di un’era.