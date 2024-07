Come partecipare ai casting della seconda stagione di Amore alla prova su Real Time con la conduzione di Belen Rodriguez?

Amore alla prova: al via i casting della seconda stagione (con un appello di Belen Rodriguez)

Qualche giorno fa, Belen Rodriguez, nuova padrona di casa di ‘Amore alla prova’ in onda prossimamente su Real Time, ha lanciato un appello a tutti i propri followers di Instagram per prendere parte alla nuova edizione del programma.

“Sono alla ricerca di coppie che vogliano affrontare i loro problemi vivendo un’esperienza unica e autentica. Mettete alla prova il vostro amore iscrivendovi al casting sulla pagina

https://casting.banijayitalia.it/amoreallaprova/

Ah, non sarete soli: con voi ci sarò io.

Belen”

Sul sito di Banijay (la casa produttrice del format) si legge:

“Il vostro rapporto di coppia è a un bivio e siete disposti a tutto per trovare una soluzione?

Partecipa anche tu a questo esperimento per coppie in crisi.

Compila il form!”

Per essere ricontattati dalla redazione, bisogna fornire alcuni dati personali, un indirizzo mail valido, un numero di telefono per essere ricontattati, due fotografie: una propria e una del partner, i dati della persona con la quale si intende prendere parte a questo esperimento d’amore.

Nel form è richiesto di rispondere ad alcune domande: “Quali sono, secondo te, i vostri problemi di coppia? Avete mai pensato di lasciarvi o vi siete già lasciati in passato? Qual è il legame con il compagno o la compagna: sposati o conviventi? Avete figli?”. Infine, si chiede, eventualmente di indicare eventuali pregresse partecipazioni ad altre trasmissioni televisive.

Lo show coinvolge coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d’amore senza precedenti, ovvero scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza. Le nuove coppie avranno così modo di affrontare la vita con un compagno diverso, con caratteristiche che mancano al partner attuale, in modo da vedere il rapporto di coppia sotto un altro punto di vista e porsi domande quali: il/la mio/mia partner era la mia anima gemella, lo è ancora? Voglio scegliere un’altra strada e vivere con un partner, più simile a quello con cui sto vivendo questo esperimento?