Perchè Belen non è a più Tu Si Que Vales: i motivi dell’addio

Belen Rodriguez è stata la conduttrice di Tu sì que vales sin dalla prima edizione. Nel 2014, quando il talent show ha debuttato sulle reti Mediaset, Belen era affiancata da Francesco Sole. Nell’edizione successiva, invece, ha avuto come compagno di lavoro Simone Rugiati e, dal 2017 ha condotto il programma insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con cui ha formato un trio che ha conquistato le simpatie del pubblico. Un trio che, poi, nel 2021 è diventato un quartetto per l’arrivo di Giulia Stabile.

Con Tu sì que vales, Belen Rodriguez ha ottenuto un successo incredibile mettendosi, spesso, in gioco sul palco. Spigliata, simpatica e ironica, Belen è sempre stata considerata perfetta per la conduzione del talent show che, improvvisamente, ha lasciato alla fine della nona edizione, nel 2022.

Belen, infatti, non conduce più Tu sì que vales dal 2023 e il suo posto non è stato occupato da nessun’altra conduttrice. Mediaset, infatti, ha scelto di puntare unicamente su Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara che, anche nell’edizione che si conclude questa sera, hanno ottenuto un successo incredibile.

La scelta di Belen Rodriguez di lasciare Tu sì que vales è stata interpretata dal pubblico come un fulmine a ciel sereno soprattutto perché, inizialmente, le motivazioni di tale decisione non erano stato svelate. A distanza di anni, invece, Belen ha raccontato i motivi che l’hanno portata a lasciare il programma.

Belen Rodriguez, tutta la verità sull’addio a Tu sì que vales

Dopo anni di registrazioni, serate e divertimento, Belen Rodriguez ha deciso di salutare Tu sì que vales, programma che le ha permesso per anni di essere la protagonista del sabato sera di canale 5. Una decisione dettata da esigenze professionali con la voglia della showgirl argentina di sperimentare qualcosa di nuovo.

«Sono andata via per tanti motivi ma preferisco non svelarli. Ora mi trovo molto bene dove sto». Belen ha commentato così il suo addio a Tu sì que vales e Mediaset nel corso di un’intervista rilasciata a Mia Ceran in una puntata di TvTalk. Dopo l’addio all’azienda che le ha regalato grande successo, Belen ha sposato vari progetti su Real Time ma anche sul Nove dove ha trovato la sua nuova comfort zone.

La showgirl argentina ha così confermato di aver scelto consapevolmente di lasciare sia Tu sì que vales che Mediaset provando a mettersi alla prova con nuovi format che le hanno permesso di tornare in tv dopo un periodo di pausa. Ad aver capito, sin da subito, la sua decisione, come ha spiegato lei stessa in un’intervista alla Repubblica, è stata Maria De Filippi che ha compreso il suo desiderio di sperimentare e di cambiare e alla quale la showgirl ha sempre dimostrato la propria riconoscenza.

Insomma, quella di Belen è stata una scelta personale che il gruppo di lavoro di Tu sì que vales ha compreso sin dal primo istante.