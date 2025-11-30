Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, ma Ballando Con Le Stelle guadagna terreno. De Martino avvicina ancora Scotti in access. I dati Auditel del 29 novembre 2025

Tu Sì Que Vales vince negli ascolti del sabato sera, ma Ballando Con Le Stelle resta in scia. Le percentuali sono sempre più appaiate. Nel preserale De Martino guadagna terreno e la distanza con Gerry Scotti si riduce.

Ballando Con Le Stelle non cede di schianto. Questo è il primo dato utile dalle parti di Viale Mazzini, sulla rete ammiraglia della Rai hanno sempre saputo che il confronto con la concorrenza sarebbe rimasto aperto. Infatti Tu Sì Que Vales, dopo le prime puntate in cui – numericamente – sembrava aver preso il largo, si è lentamente ridimensionato.

I due format hanno un potere inerziale notevole. Vanno avanti con i medesimi meccanismi: questa prevedibilità accompagna il pubblico, ma non dà adito a capovolgimenti di fronte. Infatti, in termini di percentuale, la trasmissione della Fascino PGT ha raccolto il 25,2% di Share, ma nella parte finale – dalla mezzanotte e mezza in poi – il picco è stato pari al 25,7% di Share.

Tu Sì Que Vales vince all’ultimo punto. Ballando Con Le Stelle tallona Maria De Filippi

Ballando Con Le Stelle, invece, comincia con un segmento iniziale pari al 20,7% di Share per poi arrivare al 25,8% di Share. Quel che conta, in termini di confronto, è la sovrapposizione: lo show di Milly Carlucci – dalle 21.30 a 00.15 – in concomitanza con De Filippi e Tu Sì Que Vales ha totalizzato il 23,01% di Share. Il gap fra i due contenuti, dunque, è di circa 2,19 punti percentuali.

Una sfida apertissima anche in vista delle puntate finali. Successivamente Canale 5 ritroverà un altro titolo cult dell’emittente, come C’è Posta per Te, ma nel frattempo le due reti ammiraglia si contendono lo scettro del sabato sera con l’usato sicuro e le abitudini consolidate del telespettatore che è solito anche fare zapping fra i due contenitori per non perdersi neanche un dettaglio.

Indovina Chi Viene a Cena sfiora il 4% di Share

Rai2 sceglie SWAT che totalizza il 3,6% di Share. Viale Mazzini, anche in questo caso, cerca di guadagnare terreno rispetto a Italia Uno che punta su Le Streghe arrivando al 4,1% di Share. Rai3, grazie a Indovina Chi Viene a Cena?, si attesta sul 3,9% di Share. Rete 4 vira sui film d’azione riproponendo il cult con Arnold Schwarzenegger, una decisione che garantisce il 2,9% di Share catturando la porzione media di pubblico in uno scontro generazionale tra gusti e preferenze di genere. L’azione, in termini cinematografici, offre sempre un mosaico variegato di estimatori.

In Altre Parole, su La7, ottiene il 6,2% di Share nella prima parte di programma. Quella più pregna di contenuti. Il finale di format, denominato In Altre Parole Ancora, scende al 4,1% di Share. Anche per una questione di orari, più che di interesse medio. La trasmissione di Massimo Gramellini conferma i propri standard. I cali sono dovuti, più che altro, allo scorrere del tempo. Sono sempre meno, statistiche alla mano, gli italiani che seguono una trasmissione fino al suo epilogo naturale. Se termina troppo tardi, il contenuto viene recuperato il giorno dopo tramite le app di streaming. Infatti, il programma di Gramellini, anche in termini di visualizzazioni, è molto apprezzato dagli utenti. I punti percentuali che perde davanti allo schermo televisivo li ritrova sui dispositivi mobili.

4Ristoranti solido su Tv8

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone ancora 4Ristoranti: la trasmissione con Alessandro Borghese è una sorta di coperta di Linus. Va bene, ipoteticamente, per tutte le stagioni e assicura una buona base da cui ripartire. L’interesse per il format, anche in replica, è sempre vivo e garantisce l’1,7% di Share. Accordi&Disaccordi, sul Nove, sale al 2,2% di Share.

Il Canale 20 ripropone Skiptrace – Missione Hong Kong totalizzando l’1,7% di Share. Leggermente sotto Iris con John Q che si ferma all’1,5% di Share, mentre RaiMovie con Forza 10 da Navarone arriva all’1,1% di Share. RaiPremium, invece, è in leggero rialzo grazie alla replica di Un Professore 3. La puntata ottiene l’1,2% di Share.

Affari Tuoi sempre più vicino a La Ruota della Fortuna

Il preserale del palinsesto generalista italiano è quello più vivo in termini numerici e di proiezione. La Ruota della Fortuna si attesta al 25,8% di Share mentre Affari Tuoi arriva al 23,4%. Stefano De Martino, in access, sembra essere sempre più vicino a Scotti. Ora li separano soltanto 2,4 punti percentuali. Il gioco di Scotti sembra perdere terreno per via del prolungamento in termini di orario.

De Martino, attestandosi agli ordini dell’azienda di Viale Mazzini, ha accorciato di qualche minuto la versione del programma e questa scelta sembra stia lentamente pagando in termini di consenso. Fino a qualche giorno fa lo scarto tra i format era di 4,5 punti. Attualmente si è dimezzato. Segnali incoraggianti per la Rai che punta al sorpasso in termini numerici. L’obiettivo primario, tuttavia, dalle parti di Viale Mazzini è riuscire a mantenere certi standard. Fino a qualche mese fa il margine era netto, alle porte di dicembre invece i due giochi preserali si dimostrano speculari e l’interesse parrebbe essersi ricalibrato.