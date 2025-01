Belen Rodriguez debutta nel gruppo Warner Bros. Discovery con la terza edizione dell’esperimento sociale in cui quattro coppie in crisi, affiancata da una psicoterapeuta, devono capire che fare della loro storia

Amore alla prova – La crisi del settimo anno torna nel 2025 con Belen Rodriguez: la terza edizione del programma (la seconda su Real Time) vede infatti la showgirl argentina prendere il posto alla conduzione di Giulia De Lellis. Cambia conduttrice, ma non cambia il format, che prevede quattro coppie in crisi affrontare un vero e proprio esperimento sociale per scoprire se la loro storia potrà avere un seguito. Volete saperne di più? Non c’è bisogno di essere in crisi: proseguite con la lettura!

Quando va in onda Amore alla prova con Belen?

Il programma va in onda da mercoledì 1° gennaio 2025, alle 21:30, su Real Time.

Oltre che durante la messa in onda su Real Time, è possibile vedere Amore alla prova in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Gli abbonati alla piattaforma a pagamento possono vedere gli episodi in anteprima. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Quattro le coppie protagoniste (qui la descrizione completa):

Esmeralda e Davide , di Crotone;

, di Crotone; Giulia e Marco , di Roma;

, di Roma; Claudia e Maurizio , di Ciampino (Roma);

, di Ciampino (Roma); Lucrezia e Tommaso, di Firenze.

Come funziona Amore alla prova?

Lo show vede protagoniste quattro coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d’amore senza precedenti, ovvero scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza.

Belen Rodriguez li segue passo dopo passo raccontando le loro vicissitudini, diventando per loro una vera compagna di viaggio, una complice, una spalla pronta ad ascoltare i loro stati d’animo, a consigliarli e ad aiutarli. Le nuove coppie – nel corso delle puntate – hanno così modo di affrontare la vita con un compagno diverso, con caratteristiche che mancano al partner attuale, in modo da vedere il rapporto di coppia sotto un altro punto di vista e porsi domande quali: “Voglio scegliere un’altra strada e vivere con un partner, più simile a quello con cui sto vivendo questo esperimento?”.

La dottoressa Maria Luigia Augello segue le coppie da un punto di vista terapeutico, con incontri e attività. Durante tutta la durata dell’esperimento, le coppie di coniugi “reali” non possono sentirsi né confrontarsi. Solamente alla fine di queste settimane di convivenza forzata, le coppie si trovano di fronte alla scelta finale: continuare la propria storia oppure separarsi definitivamente alla ricerca di una rinnovata felicità?

Alla guida della terza edizione del programma c’è Belen Rodriguez, che debutta così nel gruppo Warner Bros. Discovery.

Chi è la psicoterapeuta di Amore alla prova 2025?

Le coppie protagoniste sono seguite nel loro percorso dalla dottoressa Maria Luigia Augello, psicoterapeuta laureatasi nel luglio 2003 con una tesi sul disturbo depressivo legato ad abusi subiti in età evolutiva. Si è abilitata alla professione di psicoterapeuta presso la scuola cognitiva di Como nel maggio 2011 acquisendo il titolo di psicologa-psicoterapeuta, ad indirizzo cognitivo costruttivista.

Ha iniziato la sua carriera di terapeuta presso l’associazione Vidas aiutando i parenti dei malati oncologici terminali. Da sempre interessata al benessere globale della persona si è specializzata come consulente tecnico di parte in caso di separazioni con minori controverse divenendo anche mediatore familiare e terapeuta di coppia.

Per due anni è stata psicologa in una scuola media di Paullo. Dal 2010 si è dedicata alla professione privata, attraverso il colloquio psicoterapico aiuto a: conoscere più a fondo se stessi ed i propri meccanismi interni, superare fasi di stallo, ritrovare la felicità, dipanare vari dubbi, uscire da una crisi temporanea, liberarsi da livelli eccessivi di ansia, da paure, ristabilire una buona stima di sé e la fiducia negli altri, migliorare il proprio carattere, liberarsi da dipendenze con o senza sostanze, superare lutti ed eventi drammatici della vita, affrontare meglio i vari cambiamenti, gestire nel miglior modo possibile la rabbia e l’aggressività.

[Fonte: Santagostino.it]

In tutto, le puntate della terza edizione (prodotta da da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery) sono cinque, ciascuna della durata di 60 minuti. Real Time ne manda in onda una per settimana, per cinque prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 29 gennaio.