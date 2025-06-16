Belen, arriva la frecciatina all’ex marito Stefano De Martino: cosa ha detto la showgirl

Belen Rodriguez, dopo mesi di silenzio in cui ha preferito concentrarsi sulla propria vita privata e professionale, ha deciso di raccontarsi e lo ha fatto in un’intervista fiume rilasciata al settimanale Chi e pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 11 giugno 2025. Sin dall’inizio della carriera, Belen è sempre stata una donna schietta, sincera e senza filtri. La Rodriguez non si è mai nascosta esprimendo sempre il proprio pensiero.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Belen ha parlato di tantissimi argomenti tra cui anche dell’ex marito Stefano De Martino. Per anni, la Rodriguez e l’attuale conduttore di Affari tuoi sono stati i protagonisti indiscussi del gossip italiano. Con la loro storia d’amore, oggi finita, hanno fatto sognare milioni di persone tra le quali, ancora oggi, sognano il ritorno di fiamma. Dalle parole rilasciate da Belen a Chi, però, un clamoroso ritorno di fiamma sembra davvero lontano.

Belen Rodriguez: così ha commentato il successo di Stefano De Martino

Tra separazioni e ritorni di fiamma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto parlare per tantissimo tempo i giornali italiani. Da diverso tempo, però, entrambi preferiscono far parlare per il lavoro e Stefano, in particolare, in poco tempo, è diventato un protagonista indiscusso della Rai. Con la conduzione di Affari tuoi è arrivata la consacrazione definitiva di Stefano la cui carriera in televisione è iniziata nella scuola di Amici di Maria De Filippi di cui è stato allievo, ballerino professionista e conduttore del daytime.

Da Mediaset alla Rai, De Martino ha spiccato il volo ed oggi sta vivendo un momento, lavorativamente parlando, davvero d’oro. A tal proposito, Belen riconosce il successo dell’ex marito che è stato uno dei suoi amore più importanti coronato dal matrimonio e dalla nascita del figlio Santiago ma non gli risparmia una piccola frecciatina.

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

La Rodriguez riconosce il talento dell’ex marito con cui, oggi, ha un rapporto civile e cordiale in ricordo dei tanti anni trascorsi insieme e per il bene di Santiago di cui entrambi sono perdutamente innamorati. Proprio con Santiago e Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si regalerà una vacanza in Sardegna insieme anche ad alcune amiche.