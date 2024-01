Belen Rodriguez – Stefano De Martino: la soap infinita continua su giornali ed in tv

Il continuo botta e risposta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino su giornali ed in tv per far emergere la verità sui tradimenti

Tutto è partito dall’unica intervista televisiva rilasciata da Belen Rodriguez a Mara Venier (con contro risposta a ‘Che tempo fa’). Poi, a Natale, lo scontro social con il papà di sua figlia, Antonino Spinalbese. E la confessione che non ti aspetti. Ovvero che l’ormai ex marito, Stefano De Martino, l’abbia tradita con Alessia Marcuzzi. Circostanza, peraltro, mai smentita o confermata dai diretti interessati.

Poi, qualche giorno fa, è uscito fuori il nome di un’altra gieffina, Antonella Fiordelisi che, secondo la showgirl argentina, avrebbe avuto dei contatti ravvicinati con i suoi ex storici. L’ex schermitrice, però, a Fanpage, ha stoppato sul nascere ogni maldicenza per preservare la sua nuova relazione:

“La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake […]. Antonino l’ho visto solo in amicizia ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro”. In un tweet, di non tanto tempo fa, l’influencer ribadì che “Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belén Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto”

Belen Rodriguez: la verità sui tradimenti di Stefano De Martino

Oggi, protagonista della cover di ‘Chi’, Belen ha parlato, senza freni, dei tradimenti che sostiene di aver scoperto dopo la fine del matrimonio con il conduttore Rai:

“Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa (…) Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione. Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: “Lo sapevo”. E io rispondo: “Ma perché non me l’avete detto prima?”. È un meccanismo che si ripete, arrivano tutti a dirti cose che non sapevi e ti fanno male, ma non perché tu sia ancora innamorata, ma perché così svanisce ogni briciola di quell’amore. Hai la consapevolezza di essere stata presa in giro, è la dignità che piange, pensi di esserti trattata male. Ma io odio il gossip, voglio liberarmi dal gossip. Vi siete chiesti come mai quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali? Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri, non a me, io voglio liberarmi dal pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti. Dopo che ne ho parlato si sono triplicate le visualizzazioni su Instagram perché la gente gode quando uno soffre e questo fa fare “clic” ed è la società che è così. E posso dirle? Mi fa schifo. Quando sono stata male non mi ha scritto nessuno ed ero sull’orlo della vita”.

L’ex conduttrice de ‘Le Iene’ ha riscontrato analogie con la fine dell’unione matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti:

“Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo”.

La verità di Stefano De Martino sui tradimenti subiti da Belen Rodriguez

Domani sera, a partire dalle 20:35, a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Stefano De Martino, accusato dall’ex Belén Rodriguez di averla tradita con diverse donne. Tra cui, sempre secondo la showgirl argentina, Alessia Marcuzzi.

“Lei è un traditore seriale?” chiede senza girarci attorno Staffelli a De Martino, che – sorridendo – risponde: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”.

“Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?» lo incalza il tapiroforo. “Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”, ribatte De Martino. Il conduttore napoletano con una battuta dribbla infine anche l’ultima domanda di Staffelli, che gli chiede con quante donne abbia realmente tradito Belén: “La matematica non è mai stata il mio forte…”.

Per De Martino è il terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago).