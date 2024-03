Ballando con le stelle Spagna: Angelo Madonia e Sheila Casas all’ultimo ballo per il ripescaggio

Da qualche minuto, è terminato l’ottavo appuntamento con ‘Bailando con las estrellas’, il Ballando con le stelle Spagna in onda, ogni sabato, a partire dalle 22, su Telecinco. Angelo Madonia e Sheila Casas, ultimi eliminati della scorsa settimana, hanno avuto la possibilità (come tutte le altre coppie eliminate) di potersi giocare uno dei due posti disponibili per le fasi finali del programma. Dopo essersi esibiti, l’insegnante italiano e la sua allieva hanno ottenuto, dal voto dei cinque giudici, 36 punti.

Hanno ballato un valzer sulle note di ‘Ti amo’ di Umberto Tozzi con tanto di finale a sorpresa, un bacio in bocca. Sia i membri della giuria che i colleghi di Sheila sono scoppiati in applausi e ovazioni perché, come ha detto Jesús, era qualcosa che tutti si aspettavano dall’inizio della gara.

“Tutta la Spagna vi invidia in questo momento, ma sappiamo già chi comanda nella relazione “ ha detto loro Gorka Márquez. C’è stata anche qualche voce ‘fuori dal coro’ come, Sandra Torremadé, l’insegnante di ballo di Miguel Torres, che ha pronunciato una frase che non è affatto piaciuta alla concorrente: “È molto facile comprare voti con i baci, devi convincere la giuria ballando”. Nonostante la maestra abbia spiegato che si trattava di uno scherzo, Sheila è intervenuta rispondendo a tono alla frecciatina: “Quello che hai insinuato è molto brutto”.

Come è finita la serata? Pinto è il primo spareggiante a rientrare in gara conquistando, sul campo, la seconda opportunità.

⭐ Pinto (@13_Pinto) se convierte en el primer concursante en recibir una segunda oportunidad 🏆 ¡Vuelve a estar dentro de la competencia! ✨ 🪩 #BailandoConLasEstrellas8

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/Nt072SzW20 — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 3, 2024

Angelo Madonia e Sheila Casas affronteranno, sabato prossimo, proprio Miguel Torres e Sandra Torremadé, nell’ultimo ballo per giocarsi un’altra chance per il ritorno in gioco. Chi la spunterà?

Nel frattempo, Maria Isabel, prima classificata, nel torneo di stasera di ‘Ballando con le stelle Spagna’, con 46 punti, ha conquistato 5 punti extra e la possibilità di scegliere il brano e lo stile di ballo della prossima settimana.

¡Gracias por acompañarnos una noche más! 👋🏻 Nos vemos el sábado con el 'último baile' de Miguel/Sandra y Sheila/Angelo por la segunda oportunidad ⭐ 🪩 #BailandoConLasEstrellas8

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/OrSy4cxzEq — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 3, 2024