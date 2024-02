Ballando con le stelle Spagna: Angelo Madonia e Sheila Casas eliminati alla settima puntata

E’ durata sette settimane l’avventura iberica di Angelo Madonia (maestro dello show del sabato sera di Milly Carlucci) a ‘Bailando con las estrellas’ (il Ballando con le stelle Spagna in onda su Telecinco). L’insegnante siciliano, in gara con Sheila Casas, ha dovuto lasciare la gara avendo perso lo spareggio ad inizio trasmissione contro Mala Rodriguez – Alvaro Cuenca. La coppia era finita al ballottaggio, la scorsa settimana, dopo essere finiti in fondo alla classifica combinata del televoto e dai voti della giuria.

“@sheila.casas diventa la quinta concorrente eliminata da #BailandoConLasEstrellas7. Grazie per aver dato tutto sulla pista da ballo!”

L’avvocatessa, nell’ultimo ballo, ha avuto la peggio contro la cantante che, la scorsa settimana, ha battuto l’ex calciatore Pinto. Hanno riproposto un freestyle contemporaneo nel caso di Mala e un jive in quello di Sheila.

Dopo aver visto nuovamente esibirsi le due concorrenti, la giuria ha preso un’importante decisione. Blanca Li ha votato per Mala Rodríguez, mentre Antonia Dell’Atte ha espresso la propria preferenza verso Sheila, così come Boris Izaguirre che le ha dato il proprio voto. Da parte sua, Gorka ha, invece, preferito Mala. La prima parte delle votazioni, quindi, si è conclusa con un pareggio. A Julia Gómez è spettato il difficile compito di scegliere chi eliminare definitivamente dalla competizione: ‘Devo salvare una coppia a cui ho dato molto filo da torcere e con cui sono stata abbastanza critica perché so che hanno molto di più da dare, Mala e Álvaro’.

Nella puntata di stasera di ‘Ballando con le stelle Spagna’ è prevista una seconda eliminazione al termine di tutte le performance. E la presenza di Jorge Gonzalez in qualità di ballerino per una notte.

“Bene, sta arrivando una settimana che dovrò dare più dura che mai, migliorare il Jive e imparare un altro ballo su @bailandoest. Mi fido molto di @angelo.madonia e so che cercherà di tirare fuori il meglio di me. La vita è una sfida e bisogna superarle o almeno provarci. Quindi pensiamo POSITIVO per tutto!!!!

(E grazie @hellentablada per il tuo supporto quotidiano, sei molta donna, ti adoro!)