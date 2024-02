Ballando con le stelle Spagna sesta puntata: Angelo Madonia e Sheila Casas a rischio eliminazione

E’ finita, da qualche minuto, la sesta puntata di ‘Bailando con las estrellas’, il ‘Ballando con le stelle Spagna’ (in onda su Telecinco) che vede tra i protagonisti, in qualità di maestro, anche Angelo Madonia, già protagonista, da alcuni anni, del talent show di ballo di Milly Carlucci.

Dopo le ruggini della scorsa settimana, la coppia Madonia – Sheila Casas hanno recuperato la complicità e, con perseveranza e coraggio, hanno ballato un jive che ha convinto la giuria. Un riavvicinamento che, sulla pista, gli ha permesso di mettere a segno la migliore performance dall’inizio della competizione.

Boris Izaguirre, a fine esibizione, ha sottolineato: “Hai stregato quest’uomo”. “Non illudetemi, qui c’era qualcosa per San Valentino. Me ne sono accorta in pista” ha aggiunto Antonia Dell’Atte. Blanca Li e Julia Gómez Cora sono, state, invece, più severe nelle loro valutazioni.

Al termine della serata, l’insegante e la sua allieva si sono classificati al quinto posto con 36 punti.

Pues así se queda el ranking de hoy (de momento) 👀 En cuanto sumemos vuestros votos mediante la app de @miteleonline sabremos quienes van al 'último baile' 💥 🪩 #BailandoConLasEstrellas6

pic.twitter.com/Kbq1TxuU63 — Bailando con las estrellas (@bailandoest) February 18, 2024

Un risultato, però, completamente rovesciato dal televoto che li ha spediti direttamente allo spareggio contro Mala Rodriguez e Alvaro Cuenca, vincitori dello scontro di inizio puntata, con José Manuel Pinto.

Il pubblico, attraverso il voto da casa, ha preferito salvare i propri beniamini Bruno (criticato ampiamente dalla giuria per alcuni problemi di coordinazione nel ballo) e Josie, finiti, per decisione dei 5 giurati, agli ultimi posti della classifica.

Tra i momenti cult di stasera, i festeggiamenti per il compleanno della co-conduttrice, Valeria Mazza che, oggi 17 febbraio, compie 52 anni, Per l’occasione, la modella argentina ha ricevuto la visita a sorpresa dei 4 figli: Balthazar Gravier di 24 anni, Tiziano Gravier di 20 (che vanta una partecipazione ai campionati mondiali di sci alpino 2021), Benicio Gravier 18, Taína Gravier 14.

Lo scontro diretto tra Madonia – Casas e Cuenca – Rodriguez avverrà sabato prossimo ad inizio trasmissione. Per entrambi, si tratta del secondo spareggio a ‘Ballando con le stelle Spagna’. Chi la spunterà?

⭐ El próximo sábado sabremos quién se va ⭐ ¡Gracias por acompañarnos una semana más! 👋🏻 🪩 #BailandoConLasEstrellas6

pic.twitter.com/VJL9cNuWwG — Bailando con las estrellas (@bailandoest) February 18, 2024