Ballando con le stelle Spagna quinta puntata: lite tra Angelo Madonia e Sheila Casas… poi la pace (video)

Sabato non è andata in onda solo la finale di ‘Sanremo 2024’ ma anche la quinta puntata di ‘Bailando con las estrellas’ (il ‘Ballando con le stelle Spagna‘ che ha riscosso molto interesse da parte di voi lettori). Angelo Madonia ha vissuto una settimana molto intesa con la sua ballerina Sheila Casas.

Lo stress delle prove e le richieste del maestro hanno fatto vivere alla coppia sette giorni abbastanza complicati. Il professionista del talent show di ballo di Milly Carlucci crede che Sheila non si concentri abbastanza. L’allieva, dal canto suo, pensa che il suo insegnante sia tremendamente duro con lei: “Continua a dirmi male, male, male, perché se non ti piace stare con me dovrebbe trovarsi qualcun altro ballare” ha detto in un confessionale “Che balli da solo” ha concluso prima di lasciare la sala prove piuttosto nervosa.

Dopo aver sbollito tutta la rabbia, i due protagonisti dello show di Telecinco si sono ritrovati in sala appianando definitivamente le divergenze. Hanno fatto pace. Probabilmente, questo litigio li ha avvicinati in maniera assai profonda.

Durante la serata di ‘Ballando con le stelle Spagna’, Angelo e Sheila hanno ballato un tango argentino. Tutti i membri della giuria ne sono rimasti affascinati. Secondo gli esperti di danza, la rabbia appassionata tra Sheila e Angelo li ha spinti a dare tutto sul palco e, in questa quinta esibizione, l’avvocatessa ha superato se stessa. Per Julia Gómez il numero è stato un successo: “Mi hai fatto venire la pelle d’oca”. Sheila e Angelo hanno portato a casa 40 punti.

Hanno staccato il lasciapassare per il prossimo appuntamento premiati anche dal voto del pubblico da casa.

Ad inizio trasmissione, Carlota Boza ha perso lo spareggio contro Elena Tablada. E’ lei l’eliminata della quinta puntata. I candidati all’eliminazione, per il prossimo sabato, sono Mala Rodríguez e Álvaro Cuenca contro Pinto y Paula Lastra. Chi uscirà?