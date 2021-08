Ballando con le stelle è lo storico dancing show di Rai 1, che nel prossimo autunno tornerà in onda per la sedicesima edizione. Alla conduzione e alla direzione artistica Milly Carlucci, affiancata sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico da Paolo Belli, che guida la sua Big Band, oltre che sostenere i ballerini nella Sala delle stelle. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Ballando con le stelle 2021: quando va in onda?

In sede di presentazione dei palinsesti Rai, la data di partenza del talent show di Rai 1 è stata annunciata per sabato 16 ottobre. Tale data potrebbe però cambiare se effettivamente verrà anticipata la messa in onda di Arena ’60 ’70 ’80, come da noi riportato: ciò potrebbe spostare l’esordio di sette giorni, passando a sabato 9 ottobre.

Ballando con le stelle 2021: le puntate

Sono previste, come di consueto, 10 puntate, tutte regolarmente in diretta.

Giudici Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci, tramite un post Instagram pubblicato nelle scorse settimane, ha indirettamente confermato per intero la giuria di Ballando con le stelle, che si riproporrà nell’assetto con cui il pubblico di Rai 1 la conosce dal 2016, quando entrò Selvaggia Lucarelli, che ereditava lo sgabello da Rafael Amargo, successore di Lamberto Sposini. Con lei in giuria ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Ballando con le stelle 2021: concorrenti

Ecco tutti i possibili concorrenti della nuova edizione:

Ballando con le stelle 2021: ballerini

Per la prossima edizione di Ballando con le stelle si segnala l’addio di Raimondo Todaro, reso particolarmente turbolento da un botta e risposta tutto social fra lui e la Carlucci. Fra i maestri dovrebbe però tornare dopo la gravidanza Alessandra Tripoli, ancora ad Hong Kong con il marito e il figlio, che nelle prossime settimane dovrebbe tornare in Italia, pronta anche per il dancing show di Rai 1. Resta ora da capire se ci saranno ulteriori fuoriuscite – a marzo si temeva per quella di Simone Di Pasquale, che aveva postato un criptico messaggio su Instagram – e se sarà necessario sostituire Raimondo Todaro oppure si creerà un cast con un numero minore di donne, che non renderà quindi necessario nessun nuovo ingresso. Non è da escludere il rientro di maestri già visti in passato, come ad esempio Luca Favilla, o una promozione per Giordano Filippo, che lo scorso anno si occupava dei ballerini per una notte.

Ballando con le stelle 2021: coppie ufficiali

Per l’inizio di settembre è attesa l’ufficializzazione delle coppie in gara, dopo l’annuncio dei soli concorrenti: per scoprire quindi gli abbinamenti bisognerà attendere qualche giorno in più.

Ballando con le stelle 2021: cast

Il cast dovrebbe essere formato nel complesso da tredici coppie, come si è sempre verificato nelle ultime edizioni. Oltre alla giuria, a bordopista anche quest’anno siederanno dei commentatori, anche se ancora non è certa la riconferma di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Ancora più incerta la riconferma dell’antigiuria formata dai “tribuni del popolo” Gianni Ippoliti, Rossella Erra e Antonio Razzi.

Ballando con le stelle 2021: lo studio

Ballando con le stelle anche per la sue sedicesima edizione andrà in onda dall’Auditorium del Foro Italico in Roma, casa professionale per Milly Carlucci dal 2005 con il talent show ballerino e dallo scorso gennaio anche con Il Cantante Mascherato. È stata lei stessa a lanciare la proposta di intitolarlo a Raffaella Carrà in seguito alla sua scomparsa.

Ballando On The Road 2021

Riprende nel 2021 Ballando On The Road, il contest rivolto ai ballerini di tutte le età presenti in Italia. Quest’anno, a causa delle norme Covid, si svolgerà innanzitutto una prima scrematura con la selezione dei video-provino inviati dai partecipanti, i quali verranno poi selezionati in un numero ristretto, per le preselezioni che si terranno sabato 4 e domenica 5 settembre nelle tre aree del Paese.