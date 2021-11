Ballando con le stelle: Claudia Gerini ballerina per una notte alla quinta puntata

Sabato 13 novembre in prima serata su Rai1 l’appuntamento è con il quinto capitolo del libro numero sedici di Ballando con le stelle, lo show tersicoreo del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Milly Carlucci. Siamo giunti quindi al giro di boa di questa edizione di Ballando con le stelle che terminerà come è noto con la finale il prossimo 18 di dicembre.

Una nuova puntata quella in arrivo che sarà ricca come sempre di momenti di spettacolo, ma anche di botta e risposta fra i concorrenti e la giuria che ogni sabato li deve giudicare con un voto da 0 a 10. Nel solco della gara fra i concorrenti di questo cast così sfarzoso, si inserisce l’arrivo presso l’auditorium del foro italico in Roma di un ballerino speciale, il ballerino per una notte, che con la sua esibizione mette a disposizione un tesoretto che viene poi assegnato ad una delle coppie in gara.

Il ballerino, anzi la ballerina per una notte della quinta puntata di Ballando con le stelle sarà Claudia Gerini. La brava attrice romana sarà dunque in pista per esibirsi in un ballo con uno dei maestri dello storico programma del sabato sera di Rai1, lei per altro che ha dimostrato doti da showgirl avendo condotto -insieme a Serena Autieri- il Festival di Sanremo del 2003, naturalmente su Rai1.

Claudia poi ha in uscita un film, ad inizio del prossimo anno dal titolo “Mancino naturale“. La pellicola diretta da Salvatore Allocca, la vede fra i protagonisti insieme a Alessio Perinelli, Francesco Colella, Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli. Nel film Claudia interpreta una donna vedova che a Latina mantiene il figlio dodicenne lavorando come rappresentante di prodotto da forno surgelati che vende a bar e tavole calde. Sabato poi come anticipato sui social ci sarà il ritorno di Mietta a Ballando con le stelle dopo lo stop forzato causa Covid, con tanto di polemica annessa.

Appuntamento dunque alla quinta puntata di Ballando con le stelle con Claudia Gerini ballerina per una notte ed il ritorno di Mietta sabato 13 novembre in prima serata su Rai1, dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1.