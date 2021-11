Mietta negativa, sabato tornerà a Ballando con le Stelle con Maykel Fonts

Buone nuove in arrivo per il cast di Ballando con le Stelle: Mietta non è più positiva al covid, a darne notizia è il suo maestro Maykel Fonts rimasto obbligatoriamente e per breve tempo ai box (lui, dopo una quarantena preventiva, è tornato in presenza in studio in seguito al risultato negativo dei successivi tamponi). A questo punto, la coppia (che ha rischiato persino l’eliminazione se non fosse stato per il congelamento della situazione da parte di Milly Carlucci) può tornare a gareggiare già a partire da questo sabato, 13 novembre 2021.

Notiziona, tra pochissime ore varcherà i cancelli della Rai… Mietta! Quindi noi sabato balleremo! Avete capito? Balleremo! Mi raccomando ragazzi, Mietta è in arrivo.

Non sarà lavoro facile rientrare in corsa al programma. Ricordiamo infatti che in quattro puntate di Ballando, Mietta e Maykel si son potuti esibire insieme solo all’esordio, prima dello stop forzato. Dopo aver saltato entrambi la seconda puntata, il maestro di ballo è potuto tornare in studio dal terzo appuntamento.

Per evitare di essere troppo penalizzati dall’assenza dal programma e provare a riprendere i fans affezionati, tramite i suoi social Maykel ha attivato il tam tam dei voti: “Se non si vota anche se balliamo da paura, non si passa. E’ così che funziona”. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, Maykel ha postato una foto che lo ritrae insieme a Mietta: “Si riparte questo sabato” ha scritto.

Dai social di Mietta invece tutto tace. La cantante è stata protagonista di una bufera scoppiata in seguito ad un botta e risposta tra lei e Selvaggia Lucarelli avvenuta la sera dell’annuncio della positività al covid. Sviata la domanda di Selvaggia Lucarelli che chiese a Mietta se fosse vaccinata, sul web son partite le proteste con insinuazioni di vario genere e gravità. A poche ore di distanza arrivò la replica della diretta interessata che chiarì la questione, per poi chiuderla definitivamente il 30 ottobre con le dichiarazioni di Milly Carlucci.