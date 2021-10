Caso Mietta a Ballando con le stelle 2021, la replica di Milly Carlucci: “Procedure rigorose”

Nel corso della terza puntata di ‘Ballando con le stelle 16’, in onda stasera, sabato 30 ottobre 2021, Milly Carlucci ha voluto chiudere il ‘caso Mietta‘ risultata positiva al Covid-19:

Qui all’Auditorium, come tutti i posti di lavoro in Italia, si entra avendo il green pass. Ci viene controllato all’ingresso assieme alla temperatura. Non si può accedere se non ha il green pass. Non è dato nessuno di noi indagare da cosa scaturisca questo green pass se sia da vaccinazione o sia da tampone di 48 ore. A questo punto, essendo una regola nazionale, ci mette al riparo da qualsiasi tipo di polemica. Noi gruppo di autori, redattori, produttori, le cose ce le raccontiamo. Abbiamo passato un anno tremendo quando abbiamo fatto la scorsa edizione di Ballando con le stelle. Non appena c’è stata occasione di vaccinarci, ce lo siamo detti, siamo corsi come centometristi. Non volevamo ripassare l’incubo. Avremmo fatto qualsiasi cosa per metterci al riparo dai problemi. Le nostre procedure sono rigorose da noi e anche in tutta la Rai. Chi frequenta anche altre trasmissioni, come Alberto Matano, è tutto rigorosissimo.