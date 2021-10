Ballando con le Stelle apre la seconda puntata della sua sedicesima edizione con un’ultimissima ora: Mietta, in gara con Maykel Fonts, è risultata positiva a un tampone Covid. Ad annunciarlo in apertura di puntata è stata Milly Carlucci, che dopo aver presentato con Paolo Belli tutte le altre dodici coppie ha spiegato la situazione venutasi a creare con la cantante.

Ballando con le Stelle non è la prima volta che si trova a fronteggiare il Covid: la scorsa edizione partì, ancora prima di iniziare ad andare in onda, con due casi di positività, quello di Samuel Peron e Daniele Scardina. Il Covid rappresentò un po’ il fil rouge di quella edizione, che si concluse con la positività di Maykel Fonts, sostituito in finale proprio da Samuel Peron.

Ora Maykel Fonts in quanto maestro di Mietta torna a essere coinvolto in un nuovo caso Covid, che rimarrà aperto lungo tutta la puntata. Infatti dopo la notizia della positività della partner, il ballerino si è sottoposto a due test rapidi, entrambi negativi, e a uno molecolare, il quale risultato arriverà in serata proprio nel corso della puntata di Ballando con le Stelle.

“Non è un espediente di scaletta” specifica la Carlucci, che spiega poi, come da regolamento, che se la coppia non si presenta in pista è eliminata. Tutto ciò potrebbe quindi essere evitato con un responso negativo del tampone eseguito nelle scorse ore da Maykel Fonts: in quel caso Fonts potrebbe scendere da solo in pista a rappresentanza dell’intera coppia.

“Magari ci rivediamo più tardi per fare un ballo a distanza tu lì e Maykel qua” ha salutato Mietta Milly Carlucci, che si ritrova nuovamente ad affrontare un caso di Covid all’interno della propria produzione. Più tardi gli aggiornamenti sul caso in questione: Mietta riuscirà a rimane in gara a Ballando con le Stelle?