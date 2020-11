Maykel Fonts non ballerà insieme ad Alessandra Mussolini nella finale di Ballando con le stelle, che si terrà sabato sera. Già nel pomeriggio erano arrivate le prime indiscrezioni che anticipavano l’assenza del ballerino: in particolare TPI parlava di un’attesa da parte di Fonts riguardo all’esito del tampone molecolare eseguito nelle ultime ore.

In serata però è arrivato l’annuncio definitivo di Milly Carlucci, che tramite i suoi profili social ha annunciato la mancata presenza di Fonts nella serata finale del programma:

Siamo alle prove di Ballando con le stelle: tutti hanno provato, salvo Alessandra e Maykel. La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi: due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all’ultimo tampone di oggi lei è negativa. Però chiaramente tornerà in teatro solo quando questo sarà nell’assoluta sicurezza, per tutti gli altri della troupe e del cast. Che cosa succederà adesso: proverà, non proverà, gareggerà, non gareggerà? Stiamo cercando di prendere le misure di questa situazione. La nostra priorità è la salute, la sicurezza di tutti. Vi terremo aggiornati.

Resta quindi incerta la partecipazione di Alessandra Mussolini alla finale di Ballando con le stelle, che quest’anno ha dovuto affrontare un’innumerevole serie di difficoltà, fra positività prima della partenza della trasmissione – che hanno poi portato allo slittamento di una settimana dell’esordio -, immancabili infortuni e anche un’intossicazione alimentare che ha colpito due dei maestri, Marco De Angelis e Lucrezia Lando.

Le vere domande che restano aperte al momento sono: Alessandra Mussolini riuscirà a scendere in pista? Potrà tornare domani ad allenarsi all’Auditorium del Foro Italico o dovrà attendere addirittura venerdì? Nel caso chi ballerà con lei nel corso della finale visto che appare improbabile che la si possa fare gareggiare in una serata così importante non ad armi pari con gli altri concorrenti, potendo contare già in partenza su una minor preparazione? Sarà richiamato Samuel Peron, jolly di questa edizione, sfruttato prima come ballerino per una notte insieme alla Carlucci e poi come sostituto per una sera di De Angelis insieme a Vittoria Schisano?

Tutti interrogativi che troveranno una risposta nelle prossime ore.