Sabato prossimo, 21 novembre 2020, dal teatro dell’Auditorium del foro italico in Roma andrà in scena la finale dell’edizione numero 15 di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 di questo tribolato autunno televisivo. Questa che si va a concludere sarà un’edizione davvero difficile in termini organizzativi per lo spettacolo nato nella Rai1 di Fabrizio Del Noce qualche lustro fa. Una serie che ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo e non solo con quella.

I ballerini impegnati nella gara di ballo di questo programma prodotto in collaborazione con la Ballandi sono caduti sia per l’emergenza sanitaria, ma anche per problemi traumatologici e non solo anche per altri problemi di salute. Insomma, per alcuni tratti il programma sembrava un reparto di un ospedale, ma il buon generale Carlucci è riuscita “di riffa o di raffa” a portare a casa il risultato anche in termini di ascolto, essendo questa edizione di Ballando fra le più seguite e anche con degli ottimi dati in termini di fasce di pubblico pregiato, molto di più di tanti altri intrattenimenti di prima serata trasmessi in questo autunno televisivo.

Sabato dunque, con la decima ed ultima puntata, si chiude questa edizione 2020 di Ballando con le stelle ed in attesa di decretare la coppia vincitrice, il programma diretto e condotto da Milly Carlucci concederà la sua pista per una dei protagonisti di questa fortunata trasmissione. Carolyn Smith, l’integerrima ma allo stesso tempo simpaticissima presidente della giuria del programma, si concederà un ballo davanti al pubblico della prima rete della televisione pubblica.

Dopo essere stata lei a giudicare le performaces delle coppie di vip in gara, stavolta sarà lei a ballare, per altro la presidente della giuria di Ballando con le stelle ha compiuto gli anni proprio in questi giorni, sarà quindi anche un modo per festeggiarla. Appuntamento quindi imperdibile quello di sabato sera su Rai1 per vederla sul palco in veste stavolta di ballerina, ma anche per scoprire chi sarà il vincitore dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle.