Ballando con le Stelle, malore in pista per Alessandra Mussolini

Piccolo malore per Alessandra Mussolini al termine della sua prova di ballo con Mykel Fonts nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 7 novembre 2020. Una coreografia di samba piuttosto impegnativa quella pensata dal maestro per la sua allieva, con tanto di prese aeree. Proprio dopo una figura che l’ha vista roteare sopra la testa del suo partner praticamente sospesa, senza alcuna presa di ‘sicurezza’, la Mussolini si è accasciata al suolo, sempre cosciente, ma incapace di alzarsi per la conclusione della prova.

Come detto, la Mussolini non ha mai perso conoscenza, ma ha chiesto subito acqua e zucchero. Un giramento di testa causato da un calo glicemico, dunque, alla base del malore che si è risolto velocemente e senza grandi conseguenze. La Carlucci è andata in pubblicità per permettere alla Mussolini di riprendersi e al termine del nero la concorrente è apparsa al cospetto della giuria seduta su una sedia da ufficio a rotelle, apparentemente ancora priva di energie.

“Non ha mangiato per fare la presa aerea. Sono cose che possono succedere ai ballerini”

spiega poi la Carlucci per tranquillizzare il pubblico. Tra la prova decisamente ‘roteante’, la tensione per le prese (dopo una prima prova tecnica a inizio puntata che l’aveva vista in difficoltà proprio con le parti più acrobatiche), la mancanza di cibo, la discesa in pista intorno a mezzanotte l’organismo della Mussolini deve aver ceduto, nonostante un inizio prova piuttosto energico e sempre caratterizzato da un “movimento sexy” come richiesto dal pezzo ballato, “Bomba”.

A ‘indebolire’ forse la tenuta fisica e psicologica della concorrente anche il messaggio a sorpresa della figlia Caterina, di stanza all’estero, che ha incoraggiato la madre dicendosi anche molto orgogliosa di lei.

“Tu così mi tagli le gambe! Ma sono così contenta che verrei lì ad abbracciarti e ringraziarti!”

aveva commentato la Mussolini rivolgendosi a Milly Carlucci dopo la clip, che ha concluso in maniera inattesa la consueta intro sulle prove della settimana. Scongiurata un’altra defezione tra le fila dei concorrenti del dancing show di Rai 1.