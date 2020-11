Ottava puntata di Ballando con le stelle questa sera, sabato 7 novembre, dalle 20.35 alle 00.40 su Rai 1. Una puntata che si annuncia particolare e non solo per l’annunciato omaggio a Gigi Proietti a pochi giorni dalla sua morte. La scomparsa inattesa di Stefano D’Orazio, batterista storico dei Pooh scomparso ieri sera a 72 anni, sarà di certo ricordata da Milly Carlucci e dalla band di Paolo Belli.

Per ricordare Gigi Proietti, Milly Carlucci ha invitato Stefania Sandrelli, amica, collega e per il pubblico tv italiano grande amore del Maresciallo Rocca nella storica serie anni ’90. Un modo per ricordarlo con il sorriso, senza lacrime e con un ballo che la Sandrelli, Ballerina per una Notte, eseguirà col maestro Giordano Filippo sulle note di “Nina, si, voi dormite”. Facile immaginare un Tesoretto di 50 punti da assegnare a una delle coppie in gara su giudizio di Alberto Matano (eventualmente corretto dai ‘Tribuni del popolo’). L’omaggio a Proietti continuerà con una esibizione di tutti i maestri su “Nun je dà retta, Roma” tratto dalla Tosca.

Ballando con le stelle, anticipazioni ed esibizioni ottava puntata

Al centro della puntata il ripescaggio: in pista le coppie eliminate nelle scorse settimane, impegnate nella “staffetta di ripescaggio”, ovvero Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman e Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, che nella scorsa puntata hanno scelto di autoeliminarsi. Chi uscirà vincente dalla staffetta di ripescaggio avrà la possibilità di partecipare allo spareggio finale sfidando gli ultimi due concorrenti della classifica generale.

Spazio anche per le coppie ancora in gara, ovvero Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, Gilles Rocca – Lucrezia Lando, Vittoria Schisano – Marco De Angelis.

Continua anche il Torneo Ballando con te, arrivato alla terza puntata: questa settimana in sfida The Project Kids, da Bergamo, vs Antonella Ciappetta, da Cosenza. Verrebbe da dire che vengono entrambe da Zone Rosse. Le sfide verranno giudicate dalla giuria e dal pubblico a casa tramite i social. I quattro vincitori si giocheranno la vittoria del torneo nella decima puntata di Ballando con le stelle.

Ballando con le Stelle, come seguirla in tv e in live streaming

Ballando con le Stelle va in onda ogni sabato dalle 20.35 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay. Il programma, di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, è ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Prodotto in collaborazione con Ballandi Multimedia vede alla regia Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2020, second screen

Il second screen è centrale per Ballando con le Stelle che ha ormai eliminato il televoto telefonico per affidarsi esclusivamente al voto popolare via social. Il programma ha un sito ufficiale, una pagina FB, un account Twitter e un profilo Instagram. Da quest’anno gli hashtag sono #BCLS e #BallandoConLeStelle.