E’ arrivata questa sera la notizia della morte di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh. La conferma è stata data in diretta anche da Loretta Goggi, durante la puntata di “Tale e Quale Show”, nel ricordare l’indimenticabile musicista che ha fatto parte della band storica del nostro Paese.

Stefano D’Orazio ha fatto parte del gruppo dal 1971 al 2009 e successivamente nel 2015 e 2016, in occasione della reunion della band per il cinquantennale. Il loro ultimo tour fu un successo incredibile con sold out di biglietti, trasmesso anche in tv. E proprio sul piccolo schermo, aveva partecipato da marzo a maggio del 2010 come giudice nella terza edizione del programma Ti lascio una canzone, presentato da Antonella Clerici, in onda su Rai Uno.

Nel 1990 partecipò, insieme alla band, al Festival di Sanremo, trionfando con il brano “Uomini soli” che conquistò il primo posto nella kermesse musicale. Al secondo posto vi fu Toto Cutugno con Gli amori e terzi Amedeo Minghi e Mietta con Vattene amore.

I Pooh parteciparono anche come guest star a Camera Cafè, interpretando loro stessi, nei primi anni Duemila poiché il personaggio di Paolo Kessisoglu era un loro fan accanito.

Si esibirono anche in più occasioni durante i Wind Music Awards, evento televisivo che aveva lo scopo di premiare i successi di vendite di artisti italiani e stranieri nel corso dell’anno.

Proprio l’anno scorso, nel 2019, andò in onda, in prima serata su Canale 5, l’evento “Pooh 50 – l’ultima notte insieme“, concerto speciale per il cinquantennale del gruppo che aveva deciso di dare l’addio alle scene con una serie di concerti, come già accennato prima.

Perché i Pooh erano amatissimi, un simbolo, e non conquistavano solamente le classifiche musicali ma anche il pubblico del piccolo schermo, puntualmente presente davanti al piccolo schermo durante i loro concerti e ospitate televisive.

Con la scomparsa di Stefano D’Orazio, i Pooh perdono un amico, un fratello e un compagno di vita.