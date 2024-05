È morto Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota diffuso dall’agenzia di stampa, Ansa: ”Abbracciato dall’amore della moglie Giulia, della figlia, delle sorelle e del fratello Gino e dall’affetto degli amici più cari, si è spento, oggi a Roma, il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”.

Aveva 68 anni.

Anche Alberto Matano, padrone di casa de ‘La Vita in diretta’, è stato il primo a dare l’annuncio della scomparsa di Di Mare in diretta tv:

Matano: “Questa è una notizia dolorosa che non avrei mai voluto dare. Quando qualche ora fa si è diffusa la notizia di un aggravamento, alcuni a cui l’ho detto, pensavo che fosse vera. Invece, devo dirvi con immenso dolore, che è mancato il nostro amico Franco Di Mare. E’ morto poco fa”.

Poche settimane fa, il giornalista era apparso a ‘Che tempo che fa’ per raccontare il lungo calvario della sua malattia che l’aveva colpito negli ultimi tempi come ricordato dallo stesso conduttore del contenitore pomeridiano di Rai 1: “Conoscendo la sua tempra e la sua forza, speravamo che, questo momento, avvenisse il più tardi possibile. Non posso che abbracciare Giulia, ho visto nasce questo amore, otto anni fa, a Saxa Rubra. Una donna che l’ha veramente amato. Lui ha amato lei, si sono sposati solo 2 giorni fa. Abbraccio tutta la famiglia e gli amici che sono lì in questo momento assai difficile”

Franco Di Mare è morto: il ricordo di Alberto Matano a La vita in diretta

Di Mare, è stato per anni, uno dei volti di punta dell’informazione della tv di Stato. Inviato di guerra, anchorman, mezzobusto del Tg1, direttore di Rai 3, ha condotto programmi storici della Rai come ‘UnoMattina’, ‘La Vita in diretta’ e ‘Frontiere’.

Matano: “Mi sembra tutto così inverosimile. Fino a pochi mesi fa, eri con noi in questo centro di produzione per registrare il suo Frontiere. Era quasi un anno fa. Questo studio è stata casa sua. Tanti dei miei collaboratori hanno lavorato con Franco che ha condotto questo programma, nel 2013, con la nostra amica Paola Perego. Ci vedevamo spesso, ci salutavamo, ci scrivevamo. Franco è stato sempre un collega presente e gentile, un amico”.

Il cordoglio per la scomparsa di Franco Di Mare

La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta “Frontiere” da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’Azienda tutta.