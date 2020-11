Ballando con le Stelle, l’omaggio a Stefano D’Orazio e Gigi Proietti

Milly Carlucci apre l’ottava puntata di Ballando con le Stelle di sabato 7 novembre 2020 con un omaggio a Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso ieri a 72 anni per conseguenze legate al Covid.

Ieri ci ha lascato un grande musicista che ci ha tenuto compagnia per 50 anni, insieme ai suoi amici per sempre. Insieme ai miei musicisti vogliamo dire addio a Stefano.

dice Paolo Belli, prima di dare un pizzico di spazio alla batteria della sua band per un assaggio di “Pensiero” dei Pooh.

Senza mai perdere il sorriso, sempre nell’ottica della leggerezza e del non premere sul pedale della commozione, Milly Carlucci aggiunge qualche parola di ‘eternità’:

Il bello della musica è che è eterna. Questo è il tuo lascito per tutti noi.

Si passa poi rapidamente alla gara, mentre un lungo applauso – non importa quale sia la sua origine – accompagna il momento, segnato dall’apparizione di un bel primo piano del batterista dei Pooh.

Un ricordo che si aggiunge a quello già annunciato in onore di Gigi Proietti, scomparso in settimana e che viene omaggiato con la partecipazione di Stefania Sandrelli – sua storica partner ne Il Maresciallo Rocca – in veste di Ballerina per una Notte.