Niente, Elisa Isoardi neanche questa sera ha calcato la pista di Ballando con le stelle. Lei e Raimondo Todaro settimana scorsa, dopo aver saltato l’esibizione a sorpresa a inizio puntata, hanno poi interrotto la Big Band sull’inizio della base musicale del loro ballo, decidendo di comunicare il ritiro dalla trasmissione, in attesa del recupero della caviglia della Isoardi.

I due infatti hanno annunciato di essere intenzionati a partecipare alla prima occasione possibile per il rientro in gara. E la prima possibilità l’avrebbero avuta questa sera, con la staffetta di ripescaggio a inizio puntata in cui si sono esibite tutte le coppie eliminate in precedenza (Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Antonio Catalani – Tove Villfor, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tina Hoffman).

Prima però dell’inizio della puntata i due hanno svelato, tramite i profili social della trasmissione, che non sarebbero scesi in pista. Ecco le parole di Elisa Isoardi:

Sono le sette, abbiamo fatto un pomeriggio di prove e abbiamo sentito anche il medico: è meglio, per questa puntata, rimanere ancora fermi.

Todaro ha poi aggiunto:

La settimana prossima c’è l’ultima chance. Meglio non rischiare questo sabato ed essere pronti il prossimo.

Inizia a sorgere però il dubbio che la coppia potrebbe non ballare più per nulla all’interno di questa edizione di Ballando con le stelle e che la scelta di non uscire dalla trasmissione sia solo legata a un voler mantenere accesa l’attenzione sulla coppia, come fatto notare ad esempio da Andrea Conti (FQ Magazine).

Certo si tratta solo di supposizioni , però la condizione fisica della Isoardi appare piuttosto compromessa, anche se lei ha assicurato, anche durante la puntata, che settimana prossima ballerà (riprenderà le prove martedì) e l’augurio è quello che possa mantenere la promessa fatta. Bisogna allo stesso tempo ricordare che i due da inizio trasmissione hanno creato una narrazione, parrebbe molto apprezzata dal pubblico da casa visto il voto social (anche se Todaro è sempre stato molto forte nelle votazione da casa, anche negli scorsi anni al televoto), lasciando talvolta credere a esso una presunta relazione, che stesse nascendo sui passi di danza.

Isoardi e Todaro non hanno avuto sicuramente un percorso in discesa a Ballando con le stelle, dal momento che già in seconda puntata la Isoardi si è trovata a dover riempire la pista da sola, con Raimondo Todaro ricoverato in ospedale in seguito a un’operazione per un’appendicite. Dopo il rientro di Todaro in terza puntata, la pace per i due è durata poco, a causa dei problemi alla caviglia che hanno costretto la Isoardi già in quinta puntata ad andare di sottrazione nella prova speciale di inizio puntata, per non compromettere il ballo successivo. Nella sesta poi, a causa di una fasciatura, hanno dovuto eseguire un’intera coreografia con la Isoardi stesa sul letto.

Un percorso davvero complicatissimo, che somiglia sempre più a quello di un medical drama che a quello di un talent.