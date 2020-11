Ballando con le Stelle è il varietà/talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, in onda su Rai 1, ogni sabato sera a partire dalle ore 20:35.

Le anticipazioni della settima puntata

Questa sera andrà in onda la settima puntata della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle.

La puntata si aprirà con lo spareggio tra le due coppie che erano finite al ballottaggio al termine della scorsa puntata: Rosalinda Celentano-Tinna Hoffman contro Vittoria Schisano-Marco De Angelis. Per motivi di salute, Samuel Peron prenderà il posto di Marco De Angelis, al fianco di Vittoria Schisano, mentre Ornella Boccafoschi ballerà al posto di Lucrezia Lando, insieme a Gilles Rocca.

I Ballerini per una Notte di questa settima puntata, invece, saranno Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, i protagonisti della nuova fiction di Rai 1, Gli Orologi del Diavolo. Il risultato della loro prova, come di consueto, andrà a migliorare la posizione in classifica di una delle coppie in gara.

Ci sarà il secondo appuntamento, inoltre, con il torneo Ballando con Te, dedicato alla gente comune con la passione per la danza. Questa sera, si sfideranno la Naima Academy da Genova e Serena Cirillo da Pompei.

Durante questa settima puntata, ovviamente, si esibiranno le coppie ancora in gara: Elisa Isoardi-Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini-Maykel Fonts, Tullio Solenghi-Maria Ermachkova, Paolo Conticini-Veera Kinnunen, Daniele Scardina-Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca-Sara di Vaira, Gilles Rocca-Lucrezia Lando e la coppia vincitrice dallo spareggio.

Per le coppie eliminate nel corso delle puntate precedenti, inoltre, non è ancora detta l’ultima parola.

La giuria in studio è formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Dove vederlo

Ballando con le Stelle va in onda ogni sabato sera, a partire dalle ore 20:35, su Rai 1.

In streaming, è possibile seguire il programma sul sito Rai Play.

La puntata intera sarà successivamente disponibile sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

