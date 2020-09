Raimondo Todaro con l'appendicite: e se Elisa Isoardi sabato ballasse da sola ?

Raimondo Todaro dovrà essere operato di appendicite e sabato Elisa Isoardi...

Una edizione di Ballando con le stelle non proprio facilissima la quindicesima, che dopo essere stata rimandata più volte sabato scorso ha visto la luce, per altro con un grande successo di pubblico (ha perso di poco il confronto Auditel con TSQV ma ha ottenuto il dato di ascolto più alto degli ultimi suoi 4 debutti).

Ebbene dopo i casi di positività al Covid di Scardina e Peron, proprio oggi a cadere è stato Raimondo Todaro. Selvaggia Lucarelli nella sua seguitissima "Stanza Selvaggia" su Twitter ha annunciato che il bel partner di Elisa Isoardi è stato ricoverato in ospedale per una appendicite.

Insomma una nuova tegola per il programma di Milly Carlucci e sopratutto per Elisa Isoardi che perde il suo partner appena dopo una puntata. Ora che succederà per l'ex conduttrice della Prova del cuoco le cui riviste di gossip avevano già avvicinato al Todaro e non solo per questioni artistiche?

Beh per l'ex fidanzata di Matteo Salvini ed ex conduttrice della Prova del cuoco potrebbe arrivare una idea che ci fa venire in mente una vecchia canzone dei Pooh (Se balla da sola) oltre che un film del grande Bernardo Bertolucci (Io ballo da sola). E se Elisa Isoardi ballasse da sola sabato prossimo nella seconda puntata di Ballando con le stelle?