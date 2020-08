Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate

Un presunto caso di Covid nel gruppo di Ballando con le stelle, vediamo cosa succederà

Da pochi giorni erano iniziate le prove della nuova travagliatissima edizione di Ballando con le stelle 2020. Proprio da queste colonne vi abbiamo dato conto pochi giorni fa degli abbinamenti maestri-concorrenti, prologo questo dell'inizio delle sedute di allenamento che erano in corso in questi giorni presso le palestre dell'auditorium del foro italico in Roma.

Prima di iniziare queste prove tutto il cast era stato sottoposto ai tamponi che avevano dato tutti esito negativo. Purtroppo, notizia dell'ultima ora, ad una ulteriore verifica Samuel Peron è risultato positivo, ma comunque asintomatico. Samuel è stato in Sardegna nelle scorse settimane e come è noto la regione è stata teatro di un focolaio di Covid-19. Sul web si era sparsa la voce che anche la partner di Samuel in questa nuova edizione di Ballando, Rosalinda Celentano, fosse risultata positiva, cosa questa non vera, ma in giornata la figlia di Adriano Celentano farà un ulteriore test il cui risultato sarà disponibile solo in serata.

Ora che succederà dunque? Prima di tutto le prove sono state interrotte e conseguentemente verranno sanificati tutti gli ambienti dell'auditorium. Secondariamente Samuel nelle prossime ore verrà sottoposto ad un nuovo test molecolare di conferma, quindi per lui quella di adesso è solo una "presunta positività". Tutto il gruppo verrà testato fra oggi e domani per capire se ci sono nuovi casi.

Vista la situazione e l'attenzione dei media televisivi è facile immaginare che Milly Carlucci possa fare un video a breve per aggiornare il pubblico.