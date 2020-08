Ballando con le stelle 2020, ecco gli abbinamenti ufficiali maestri-concorrenti

Di Hit venerdì 21 agosto 2020

I tredici abbinamenti della nuova edizione di Ballando con le stelle

La macchina di Ballando con le stelle è già in moto. All'Auditorium del foro italico sono già in corso i primi lavori della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1. Come annunciato dalla stessa Milly Carlucci su Instragram ogni settimana tutto il cast del programma verrà sottoposto a tamponi per accertarsi della negatività di tutti i partecipanti alla trasmissione. Questo permetterà -parola di Milly- di poter vedere i ballerini e i maestri esibirsi nei vari balli esattamente come nelle passate edizioni di Ballando con le stelle.

Sono stati resi noti gli abbinamenti maestri-ballerini, argomento di cui TvBlog si è occupato proprio nei giorni scorsi, sia in sede di anticipazioni, che in sede di consigli ai nostri lettori alla produzione del programma.

Ecco dunque i 13 abbinamenti ufficiali dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle :

- Tullio Solenghi ballerà con Maria Ermachkova.

- Paolo Conticini ballerà con Veera Kinnunen

- Ninetto Davoli ballerà con Ornella Boccafoschi

- Daniele Scardina ballerà con Anastasia Kuzmina

- Costantino Della Gherardesca ballerà con Sara Di Vaira

- Gilles Rocca ballerà con Lucrezia Lando

- Antonio Catalani ballerà con Tove Villfor

- Lina Sastri ballerà con Simone Di Pasquale

- Barbara Bouchet ballerà con Stefano Oradei

- Vittoria Schisano ballerà con Marco De Angelis

- Elisa Isoardi ballerà con Raimondo Todaro

- Rosalinda Celentano ballerà con Samuel Peron

- Alessandra Mussolini ballerà con Maykel Fonts

Appuntamento dunque da sabato 12 settembre subito dopo il Tg1 di prima serata con Milly Carlucci, Paolo Belli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020.