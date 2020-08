Ballando con le stelle 2020 e gli abbinamenti maestri-concorrenti

Di Hit martedì 18 agosto 2020

La marcia di avvicinamento all'edizione 2020 di Ballando con le stelle

Sabato 12 settembre subito dopo il Tg1 delle ore 20 parte l'edizione 2020 di Ballando con le stelle. Una edizione molto tribolata, vittima anche lei dell'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, emergenza che tuttora non è terminata e che costringerà ancora i programmi televisivi, Ballando compreso, ad andare in onda in questo autunno con tutte le restrizioni del caso, mancanza del pubblico in studio in primis.

Da queste parti vi abbiamo dato conto di alcuni abbinamenti che sono già trapelati maestri-concorrenti di questa edizione 2020 di Ballando con Raimondo Todaro abbinato a Elisa Isoardi, Stefano Oradei abbinato a Barbara Bouchet e il ballottaggio di Maykel Fonts e Simone Di Pasquale con Alessandra Mussolini. Oggi vi diamo un quadro più generale rispetto a tutte e 13 le coppie in campo, sarete voi cari lettori di TvBlog a indicare alla produzione del programma quali sono gli abbinamenti a voi preferiti. Nei prossimi giorni sui social di Ballando con le stelle verranno svelati gli accoppiamenti definitivi.

Ecco dunque la lista dei 13 concorrenti e dei 13 maestri di Ballando con le stelle 2020 a cui siete chiamati ad indicare il vostro abbinamento preferito :

CONCORRENTI :

- Tullio Solenghi

- Paolo Conticini

- Ninetto Davoli

. Daniele Scardina

- Costantino Della Gherardesca

- Gilles Rocca

- Antonio Catalani

- Lina Sastri

- Barbara Bouchet

- Vittoria Schisano

- Elisa Isoardi

- Rosalinda Celentano

- Alessandra Mussolini

MAESTRI:

- Simone Di Pasquale

. Samuel Peron

- Maykel Fonts

- Marco De Angelis

. Raimondo Todaro

- Anastasia Kuzmina

- Veera Kinnunen

- Ornella Boccafoschi

- Sara Di Vaira

- Tove Villfor

- Lucrezia Lando

- Maria Ermachkova

- Stefano Oradei

A loro si aggiunge Giordano Filippo che sarà il maestro dei ballerini per una notte. Ora cari lettori di TvBlog, tendendo conto dei tre accoppiamenti già certi che vi abbiamo anticipato, fate voi gli altri 10 abbinamenti concorrente-maestro dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle.