Ballando con le stelle 2020: corsa a due per il partner di Alessandra Mussolini (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 17 agosto 2020

Ecco chi sarà il maestro dell'ex parlamentare di Forza Italia nello show del sabato sera di Rai1

Potrebbe diventare la coppia esplosiva dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 in partenza sabato 12 settembre alle ore 20:40 sulla prima rete della televisione pubblica.

Lei è l'ultima vip -in ordine di tempo- reclutata da Milly Carlucci per questa edizione di Ballando. Lui è uno dei maestri più vulcanici del gruppo di prof che allena i concorrenti dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi. Insieme potrebbero fare faville, l'ebano e l'avorio di Ballando ventiventi, ovvero Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, ma c'è un altro storico ballerino del gruppo di docenti dello show di Rai1 in lizza per diventare compagno della Mussolini, si tratta del bel Simone Di Pasquale.

TvBlog è in grado di svelare in anteprima dunque chi potrebbe essere il maestro di ballo di Alessandra Mussolini. Nelle precedenti edizioni Fonts lo abbiamo visto ballare con Giuliana De Sio, Asia Argento, Veronica Logan e Giorgia Surina e ora potrebbe toccare all'ex parlamentare di Forza Italia.

Maykel Fonts, cubano di nascita, si è trasferito da tempo a Milano, ormai la sua seconda casa. Diplomato a Tropicana, una delle scuole di danza più celebri di Cuba, ha alternato nel tempo l'impegno sia coma ballerino, che come maestro-coreografo. Il suo ballo è la salsa, ma è bravo un po' in tutti gli stili di ballo. Su Simone Di Pasquale c'è poco da dire lo conoscono tutti. Lui è stato il vincitore con Hoara Borselli della prima storica edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci, nell'ormai lontano 2005.

Un'altro abbinamento maestro-concorrente che vi possiamo svelare è quello di Stefano Oradei con Barbara Bouchet mentre per Elisa Isoardi è stato già svelato da Giovanni Ciacci il nome del suo compagno di danza, ovvero Raimondo Todaro.

Gli altri abbinamenti verranno svelati nei prossimi giorni sui social del programma di Rai1 guidato da Milly Carlucci la cui prima puntata è prevista per sabato 12 settembre su Rai1.