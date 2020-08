Retroscena Blogo: Ballando con le stelle, stop alle famiglie in studio, niente pubblico

Di Massimo Galanto domenica 23 agosto 2020

Niente figuranti e neanche nuclei familiari sugli spalti dell'Auditorium del Foro Italico di Roma per il programma di Milly Carlucci

Niente da fare. Secondo quanto apprende Blogo, nello studio di Ballando con le stelle, al via su Rai1 il prossimo 12 settembre, non sarà presente il pubblico. La Rai, infatti, avrebbe stoppato l'idea della società di produzione Ballandi - anticipata su questo sito alcune settimane fa - di coinvolgere alcune famiglie, per ovviare le limitazioni anti-covid (come farà, per esempio, Italia's got talent su Tv8).

Ad animare lo studio - l'Auditorium del Foro Italico di Roma - del varietà di Milly Carlucci - che sfiderà direttamente Tu sì que vales su Canale 5 - saranno il cast di concorrenti, di maestri e di giurati, più alcune figure nuove di cui vi abbiamo accennato e di cui torneremo a raccontarvi nelle prossime ore.

Intanto, fronte Rai, martedì 1 settembre nella sede di Viale Mazzini torneranno le conferenze stampa alla presenza dei giornalisti. In quell'occasione saranno presenti i programmi del daytime autunnale di Rai1 e in loco interverranno il direttore di rete Stefano Coletta e i conduttori Monica Giandotti, Marco Frittella, Eleonora Daniele, Serena Bortone e Alberto Matano. Per Antonella Clerici, alle prese con il nuovo È sempre mezzogiorno, previsto il collegamento da Milano.