Blogo retroscena: Ballando con le stelle, stop al televoto! In arrivo giudici popolari?

Di Hit venerdì 24 luglio 2020

Indiscrezioni sulla nuova serie dello show ballerino di Rai1

Stop al televoto! Stop al televoto! Questa frase è uno dei momenti cult della strepitosa imitazione che la brava Emanuela Aureli fa di Milly Carlucci. Un po' come l'orrore di Gigi Sabani quando imitava Enzo Tortora, oppure del mitico "risucchio" che lo stesso Sabani faceva quando imitava Mike Bongiorno.

Insomma, è proprio in alcuni tratti caratteristici del personaggio che si desidera imitare che nascono le imitazioni più divertenti. Ma che questo "stop al televoto" alla fine resti solo nell'imitazione della Aureli pare cosa davvero concreta. Sembra infatti che nella prossima edizione di Ballando con le stelle, con una decisione condivisa fra il team che sta scrivendo la nuova edizione del programma e la Rai, non ci sarà più il mitico televoto, sostituito da una votazione via web utilizzando i social ufficiali del programma diretto e condotto da Milly Carlucci.

La decisione è stata presa per dare un segnale rispetto all'importanza che in questi mesi di raccolte di denaro contro il Covid-19 ha avuto questo strumento. Le novità però non si fermeranno a questa pure importante decisione del team di Ballando con le stelle, oltre infatti al probabile coinvolgimento di gruppi di famiglie per animare gli spalti desolatamente vuoti dell'auditorium del foro italico in Roma (cosa questa che attende ancora l'ok definitivo) ci potrebbero essere 3 nuove figure che farebbero parte del cast fisso di Ballando con le stelle.

Si tratterebbe di numero 3 giudici popolari che avrebbero un ruolo nel meccanismo della nuova serie di Ballando e che si sta studiando proprio in questi giorni. Sarebbero in buona sostanza tre giudici popolari, o capi popolo (di un pubblico reale in studio o virtuale a casa) che tiferebbero a scacchiera e secondo le loro convinzioni del momento, le situazioni e le esibizioni dei concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle.

Insomma novità che non mancherebbero in questa nuova edizione di Ballando con le stelle che proprio in queste ore si sta scrivendo nelle segrete stanze della redazione del programma diretto e condotto da Milly Carlucci. Nel frattempo i giurati del programma del sabato sera di Rai1 parlano direttamente dai social del programma raccontando di come si stanno preparando alla nuova edizione del popolare show della prima rete della televisione pubblica. Vediamo qui per esempio un simpatico messaggio che Selvaggia Lucarelli lancia ad Alessandra Mussolini, fresca concorrente dello show di Milly Carlucci.