Dopo le polemiche che hanno caratterizzato la puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, con Mietta, risultata positiva al COVID-19, che, a domanda diretta di Selvaggia Lucarelli, ha sostanzialmente fatto intendere di non essersi vaccinata, la cantante, attraverso un post sui social, ha chiarito la propria posizione a riguardo.

Per la cronaca, a causa della sua positività al COVID, Mietta, insieme al partner Maykel Fonts, si è ritirata temporaneamente dallo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Mietta, in breve, ha dichiarato di non essersi ancora sottoposta al vaccino anti COVID-19 per motivi riguardanti la propria salute. Nel post, la cantante non ha nascosto il proprio disappunto per aver dovuto rendere pubblica un’informazione che intendeva mantenere privata. Mietta ha così motivato l’esitazione di ieri sera nel rispondere alla precitata domanda:

Sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto ieri sera e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione. Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera a causa della positività al COVID che mi è stata riscontrata, ancora più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata. Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni, non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso. Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo, ieri sera, sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta.