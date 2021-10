Ballando con le stelle 2021: Al Bano si ritira

Al Bano si ritira da ‘Ballando con le stelle 2021’ al termine della terza puntata andata in onda stasera sabato 30 ottobre 2021. La sua insegnante, Oxana Lebedew, dall’inizio del programma, sta indossando un tutore per un infortunio al piede che, in queste settimane, l’ha limitata nel ballo.

Il Leone di Cellino San Marco, in un grande slancio di generosità, ha deciso di abbandonare temporaneamente la gara per permettere alla propria ballerina di potersi curare con un periodo di stop forzato:

L’avevo paventata. Gliel’ho detto poco fa. E’ giusto dirlo. Vorrei che lei andasse a farvi guarire altrimenti rischia di perdere un’eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. E ci sto a bloccarmi a favore tuo, a favore della tua salute, a favore della tua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via. Ma per te.

A malincuore, la danzatrice russa ha momentaneamente scelto di lasciare la pista di ‘Ballando’ per sottoporsi alle cure del caso:

Voglio ringraziare tutta la gentilissima famiglia di Ballando con le stelle per farmi sentire la benvenuta. Grazie per la vostra cura e l’affetto. Vi amo tutti. Mi dispiace quello che è successo con il piede, vorrei mostrare la mia vera danza.

Milly Carlucci, a fine puntata, ha rassicurato che la coppia potrà gareggiare nel turno di ripescaggio per rientrare in gioco:

Se voi vi ritirate, non c’è più spareggio. Voi vi mettete momentaneamente da parte, potete tornare in pista. Vi aspettiamo con il piede guarito. Ti voglio vedere con i tacchi dodici a ballare insieme a lui. Al Bano il tuo è un gesto generosissimo, umanamente meraviglioso. Vi aspettiamo in pista appena Oxana si toglie il tutore.

Annullato, quindi, lo spareggio tra Memo Remigi e Fabio Galante.