Ballando con le stelle 2021: Sandra Milo ballerina per una notte della quarta puntata

Le sue confessioni sulla sua storia d’amore con il grande regista Federico Fellini durante il bel programma di Pierluigi Diaco “Ti sento“ sono state importanti per capire una delle liaison più chiacchierate del mondo del cinema nostrano. Sandra Milo ha dichiarato infatti nel programma di Rai2 particolari inediti della storia che ha avuto con il celebre regista riminese :

«All’inizio io ero pazza di lui e l’amavo solo io. A lui piacevo molto, questo sì, ma non mi amava. Sono sempre stata io ad essere pazza di lui. Poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Avrei dato una mano per ricevere quella proposta. E invece ho detto di no. Perché ho avuto paura».

Sandra Milo è stata l’icona sexy di una Italia d’altri tempi. L’Italia della televisione in bianco e nero. Poi è diventata una dei volti più popolari della nostra tv nella Rai2 degli anni ottanta grazie al Mixer di Giovanni Minoli e al programma Piccoli fans. Un personaggio che non si è mai tirato indietro, a cui è stato riconosciuto recentemente il David di Donatello per la carriera.

Sarà proprio Sandra Milo ad essere la ballerina per una notte della quarta puntata di Ballando con le stelle in onda sabato prossimo, 6 novembre 2021, in prima serata su Rai1 subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1 di Giuseppe Carboni. Milly Carlucci sarà dunque pronta ad accogliere sul palcoscenico del teatro dell’Auditorium del foro italico in Roma la bionda attrice nata a Tunisi qualche decennio fa, per guadagnarsi l’importante tesoretto che sarà poi assegnato ad una delle coppie di ballerini in gara in questa edizione di Ballando con le stelle 2021.