Ballando con le stelle, Morgan concorrente della nuova edizione?

Il prossimo 16 ottobre segnerà l’esordio della sedicesima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci e il suo team, come mostrato nelle scorse settimane anche sui social (ad esempio con questo video), sono ovviamente già al lavoro per definire il cast di concorrenti che si metterà alla prova sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro italico, al momento occupata dalla scenografia di Notti europee, il programma a cura di Rai Sport, condotto da Marco Lollobrigida e Danielle Madam, che ha raccontato gli Europei di calcio che termineranno domani con la finale Italia-Inghilterra.

Tornando a Ballando con le stelle, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su Morgan come concorrente per la prossima edizione e, secondo quanto riportato dal sito TPI, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro fra il cantante e la produzione del programma. L’incontro, giudicato evidentemente positivo da entrambe le parti, dovrebbe rendere Marco Castoldi il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle.

L’artista, reduce dall’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani a poche ore dalla diretta dal Casinò di Sanremo dopo alcune dichiarazioni rilasciate su Amadeus nella veste di direttore artistico del Festival di Sanremo, tornerebbe nel dancing show di Rai 1 dopo la partecipazione nel 2017, arrivata in seguito alla plateale uscita di scena da Amici.

Prima della puntata di Ballando con le stelle del 22 aprile, in cui sarebbe stato ospite, si creò una grande attesa per capire quello che Morgan avrebbe fatto in scena, dato che nel promo del programma si annunciava che avrebbe raccontato “la sua verità”. All’epoca in molti pensarono che avrebbe potuto parlare dei motivi che lo avevano spinto a lasciare il talent show di Maria De Filippi: in realtà non avvenne nulla di tutto ciò e il cantautore propose al pubblico dell’ammiraglia Rai una “lezione” sulla storia del valzer.

Se realmente Morgan prenderà parte a Ballando con le stelle, sarà la prima volta che parteciperà ad un talent show da concorrente e non da giurato o coach, dopo le sette edizioni dietro il bancone di X Factor e l’esperienza sopracitata ad Amici e a The Voice of Italy nel 2019.