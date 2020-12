Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani: ecco perché

Colpo di scena (ma mica tanto) a poco meno di due ore dall’inizio della finalissima di Sanremo Giovani. Questa sera verrà svelato il cast completo dei 26 BIG pronti a calcare il palco dell’Ariston il prossimo marzo. Ma il primo vero caso che sta tenendo banco da diverse ore a questa parte riguarda – come un déjà vu – Marco Castoldi, in arte Morgan.

Dopo le indiscrezioni uscite sui nomi che potrebbero prendere parte al Festival di Sanremo 2021, tra cui quello Bugo ha suscitato una reazione critica del cantante che all’AdnKronos ha polemizzato aspramente contro il conduttore e direttore artistico Amadeus, per questo l’organizzazione del Festival non si è fatta attendere ed ha deciso di escludere Morgan dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani stasera. L’ufficialità è stata data tramite una nota:

In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati.

Sanremo 2021, Morgan contro Amadeus: “Se scelgono Bugo e non me sarebbe la cosa più scorretta che io abbia mai subìto”

La lista dei 26 è, come ogni anno, molto attesa. Per questo l’abitudine è quella di scatenare il toto-nomi e non è un caso che la menzione di Bugo tra i big aveva allertato i più curiosi, soprattutto alla luce del ruolo della presenza di Morgan (ormai annullata) nella finalissima di stasera.

Il cantante, non appena saputo delle indiscrezioni riguardo il cantante che nella scorsa edizione di Sanremo ebbe una lite con l’ormai storico dissing sul palco che costò la squalifica dalla gara, ha parlato all’AdnKronos definendo la presunta presenza di Bugo tra i 26 come irrispettoso da parte del direttore artistico del Festival, Amadeus: