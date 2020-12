Questa sera, giovedì 17 dicembre 2020, andrà in onda su Rai 1, la finale della quattordicesima edizione di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus, con la partecipazione di Riccardo Rossi, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Al termine dell’evento musicale dedicato ai giovani, conosceremo i nomi delle Nuove Proposte che si esibiranno al Festival di Sanremo 2021 ma soprattutto, durante la serata, verranno annunciati ufficialmente i nomi dei 26 Big che vedremo esibirsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, durante la prossima edizione della kermesse sanremese che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

I 26 Big saranno presenti alla serata e sfileranno, “portando” il titolo della loro canzone.

Tornando a Sanremo Giovani 2020, quest’anno, il concorso musicale destinato ai talenti emergenti della musica italiana, televisivamente parlando, è iniziato prima del solito, con il programma AmaSanremo, un esperimento condotto sempre da Amadeus e andato in onda su Rai 1, in seconda serata, per cinque puntate (dal 29 ottobre al 26 novembre 2020), durante il quale si sono esibiti 20 artisti selezionati dai 961 giovani che avevano presentato la loro candidatura.

I 10 artisti, usciti da AmaSanremo, che si esibiranno questa sera e che si giocheranno i 6 posti disponibili per la categoria Nuove Proposte (i rimanenti 2 posti sono riservati ai due cantanti provenienti da Area Sanremo) saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

I 10 finalisti si esibiranno dal vivo, accompagnati da una band, davanti alla giuria televisiva già vista ad AmaSanremo, composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Piero Pelù e Morgan (in questi giorni, per la cronaca, si sta parlando molto della polemica riguardante la presunta esclusione di quest’ultimo dalla lista dei Big).

Oltre alla Giuria Televisiva, esprimeranno le proprie preferenze anche il pubblico da casa, tramite Televoto, e la Commissione Musicale, capitanata dal direttore artistico Amadeus.

Sanremo Giovani 2020 andrà in onda anche su Radio 2 e in streaming su Rai Play.

Dopo la messa in onda, sarà disponibile una recensione della serata.