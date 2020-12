Durante la finale di Sanremo Giovani, Amadeus si è collegato con Fiorello che, durante il suo intervento, purtroppo, penalizzato da un collegamento di pessima qualità, ovviamente, non ha deluso le aspettative, facendo ben sperare per Sanremo 2021 (ma c’erano pochi dubbi a riguardo).

Presentatosi con la maschera di Darth Vader, lo showman siciliano ha esordito, mostrando una foto “compromettente”: un’immagine di Amadeus a torso nudo con Fiorello che gli copre le “tette” con le mani:

Fiorello, sempre sul pezzo, ha commentato con una battuta l’attitudine, ormai, di Amadeus di condurre serate lunghissime, ciò che è accaduto poche ore fa con Morgan e il super-cast di Big di quest’anno:

Tacci tua! Tu sei un pazzo, è troppo tardi! Tra un po’, i giovani, li puoi mandare a The Voice Senior! Tu sei un genio perché tu fai un festival che non elimina i cantanti ma i giurati! Hai messo venti cantanti, bravo! Ne dovevi mettere trenta! Perché lasciare spazio tra una serata e l’altra?

Doppi sensi e un riferimento al recente polemica tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara, invece, nelle battute successive con le quali Fiorello ha voluto anche esorcizzare l’ansia di prestazione del Sanremo-bis:

Questo sarà il festival che sancirà la fine della nostra carriera! Sarà un disastro, una débâcle! Amadeus, toccati in diretta! Ho un’idea, facciamo come Wanda Nara! Io e te, nudi, sul dorso del cavallo della Rai, mentre Coletta ci frusta! La Rai ha diritto ai vaccino, tu lo sai? Tu sarai il primo che verrà inoculato perché i conduttori di Sanremo si inoculano per primi, i direttori di Rai 1 si inoculano per secondi! Io non mi inoculerò, mi inoculerò in seguito!