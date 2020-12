Sanremo 2021, Morgan si sfoga su Instagram: “Mi ha invitato Amadeus, sono stato preso per il cu*o”

Escluso dal cast di Sanremo 2021. Escluso anche dalla giuria della finalissima di Sanremo Giovani. Morgan si trova a Sanremo, e dalla sua camera d’hotel (mentre in tv va in onda la serata con Amadeus) lui si sfoga su Instagram. Si dice deluso dal trattamento ricevuto dal direttore artistico del Festival della canzone italiana. Queste le sue parole:

“A me dispiace, ha fatto tutto Amadeus. Se la canta e se la suona. Mi ha invitato lui. Lo scorso anno quando c’è stato l’exploit con Bugo lui ha reagito in modo intelligente. Quell’episodio ha fatto gioco sia a lui che al Festival in generale, se n’è parlato tanto, ha fatto dei bei numero. Lui è stato riconoscente perché mi ha detto che avrebbe voluto la mia partecipazione anche nel 2021. Ci siamo sentiti al telefono, lui ha detto ‘Trovo che sia irrinunciabile la tua presenza e quella di Bugo’. Io gli ho proposto di fare un intervento non in gara, un intervento analogo a quello che ha fatto Tiziano Ferro lo scorso anno, sui cantautori.

Amadeus mi ha detto: ‘Non se ne parla proprio, non potrai mai fare questo. Tu devi assolutamente andare in gara’. Della gara non mi interessa la competizione ma il fatto che possa suonare una mia canzone. Così mi sono messo al lavoro al brano e ho accettato di fare AmaSanremo per riconoscenza del suo atteggiamento nei miei confronti. La sua esclusione mi ha deluso. E’ una delusione, non ho altro da dire. Gli ho scritto – ironicamente – che se stava bluffando io stavo al gioco”.