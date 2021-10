Ballando con le stelle 2021, Memo Remigi torna in gara dopo la quarantena: “Settimana tosta”

Memo Remigi, stasera, sabato 30 ottobre 2021, è tornato sulla pista di ‘Ballando con le stelle 2021‘, dopo una settimana di isolamento per essere venuto, nei giorni precedenti, con una persona risultata positiva al Covid-19. Il cantautore, nelle clip di presentazione al ballo di serata (samba), ha raccontato i giorni difficili che ha dovuto affrontare lontano dalla sala prove:

E’ successo che ho avuto un incontro con una persona che è risultata positiva al Covid. Io, ovviamente, non lo sapevo. In base al tracciamento sono dovuto restare in isolamento, in quarantena. In videochiamata ci abbiamo provato. E’ stata tosta questa settimana. In una situazione del genere poi subentrano anche dei momenti in cui sei preoccupato. Anche perché pensi che perdi la possibilità di fare la prossima puntata. Queste preoccupazioni ti mettono un’ansia tale che non è bello. Intanto mi hanno chiesto la motivazione di questa quarantena.

Il cantante ha presenziato, in collegamento da casa, a ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone, mostrandosi, con un pizzico di ironia, in tenuta elegante nella parte alta del corpo ed in mutande nella zona sottostante:

Sto bene fisicamente ma forse mentalmente non stavo tanto bene. E’ il sogno di tutti coloro che sono così a casa. Non tutti, però, hanno il coraggio che sono in mutande: ‘Alzatevi tutti’.

La giuria, questa settimana, gli ha attribuito un punteggio pari a 30: