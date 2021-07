Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle. Andrà ad Amici?

Gente che va, gente che viene. La tv spesso e volentieri è come una stazione ferroviaria, treni che arrivano e treni che partono. In uno scenario di questo tipo oggi vi dobbiamo dare conto di un personaggio televisivo che ha deciso di scendere da un treno, un treno di cui è stato passeggero e anche qualcosa di più per molti anni, per salire su di un nuovo convoglio, vedremo in seguito quale. Lui è Raimondo Todaro che dopo ben 16 anni ha deciso di scendere da quel treno, quello di Ballando con le stelle. Era infatti arrivato in quel programma dalla seconda edizione, quella del 2005, quando fu il maestro e compagno di ballo di Cristina Chiabotto, che poi vinse quell’edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci.

Ecco dunque la decisione di poche ore fa annunciata da un post pubblicato sul suo profilo instagram:

Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti @millycarlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire.

Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro.

Una decisione improvvisa (o forse no) comunicata dallo stesso Todaro poche ore prima del suo messaggio su Instagram a Milly Carlucci. Certamente la voglia di cambiare e trovare nuovi stimoli avrà pesato sulla decisione di Todaro, magari con l’aggiunta di altre motivazioni, più personali, chissà. Nel frattempo sono iniziati i pettegolezzi su quale sarà la sua prossima destinazione.

Certamente il primo pensiero di molti, quale nuovo approdo di Todaro, è caduto su Amici, il popolare talent show diretto e condotto da Maria De Filippi, il cui fascino verso i protagonisti di Ballando con le stelle si era già palesato in passato con l’arruolamento della bella e brava ballerina Natalia Titova. Secondo le nostre indiscrezioni pare però che l’approdo di Raimondo Todaro ad Amici sia qualcosa di più che un pettegolezzo e che quasi sicuramente il ballerino siciliano sarà fra i protagonisti della nuova serie di questo varietà la cui partenza è fissata per sabato 18 settembre 2021.

Nel caso la cosa si concretizzasse Raimondo Todaro troverebbe ad Amici anche l’ex moglie Francesca Tocca, le cui cronache rosa, come è noto, dicono si sia lasciata con il ballerino rumeno Valentin con il quale ebbe una liaison. Che sia questa l’occasione per un riavvicinamento fra Raimondo e Francesca? Entrambe le cose le scopriremo molto presto.