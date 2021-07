Amici di Maria De Filippi, ecco quando inizia

Un poco alla volta ecco che iniziano ad incastrarsi i tasselli della programmazione televisiva del prossimo autunno, con le varie produzione che stanno andando a collocarsi nelle tabelle dei palinsesti delle varie reti televisive. Oggi qui ci vogliamo occupare della data di partenza di uno degli appuntamenti cardine della principale rete televisiva privata del nostro paese, ovvero Canale 5. Il riferimento è al primo e più titolato talent show del nostro panorama televisivo, ovvero quell’Amici, ideato, condotto e diretto da Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Si è tanto parlato e discusso nelle ultime settimane rispetto alla data di partenza di questo programma che vero è partirà prima rispetto alle passate stagioni.

Eravamo infatti abituati a vedere Amici iniziare il suo percorso televisivo verso novembre con il canonico appuntamento del sabato pomeriggio, abbinato al day time pomeridiano (che nella prossima stagione durerà di più) in onda subito dopo Uomini e donne. Quest’anno dunque Amici partirà prima e siamo in grado di darvi la data di partenza di questo che è diventato uno degli appuntamenti televisivi fra i più irrinunciabili di Canale 5.

Secondo quanto apprendiamo la prima puntata della versione pomeridiana del sabato pomeriggio di Amici andrà in onda sabato 18 settembre, sempre alle ore 14:10 naturalmente su Canale 5. Cast confermato e grande attesa per scoprire quali saranno i nuovi ragazzi che animeranno la scuola di canto e di ballo più famosa e titolata del piccolo schermo italico. Per scoprire questo non resta che attendere dunque sabato 18 settembre quando Maria De Filippi in persona darà il via alle danze (e ai canti, è il caso di dirlo) di questa fortunata produzione televisiva.