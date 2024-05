Amici 2024: quando vanno in onda la semifinale e la finale dell’edizione numero 23

Mancano due puntate alla fine dell’edizione 23 del serale di ‘Amici 2024‘. Appena dieci giorni per conoscere il vincitore assoluto (ed i trionfatori di categoria, ballo e canto) di questa stagione del talent show di Maria De Filippi. Sono rimasti 6 gli allievi in gara (Petit, Holden, Marisol e Dustin della squadra Zerbi – Celentano e Mida e Sarah del team Cuccarini – Lo) a contendersi la vittoria.

Amici 2024: quando va in onda la semifinale?

La semifinale del talent di Canale 5 andrà in onda eccezionalmente in onda domenica 12 maggio per lasciare spazio, al sabato, all’ultimo atto dell’Eurovision Song Contest, che vedrà impegnata (in rappresentanza dell’Italia), Angelina Mango con ‘La Noia’ (che partecipò, lo scorso anno, ad ‘Amici‘). Confermata, domani pomeriggio, giovedì 9 maggio, la registrazione della penultima puntata.

Amici 2024: quando va in onda la finale?

La finale di ‘Amici’ edizione 23 torna nella tradizionale collocazione del sabato (18 maggio) in diretta con il televoto.

Amici 2024 serale: la squadra Cuccarini – Lo

Mida, Sarah compongono la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Sarah – canto (Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”)

Mida – canto (Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero)

Amici 2024 serale: la squadra Zerbi – Celentano

Dustin, Holden, Marisol e Petit compongono la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Petit – canto (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte)

Dustin – ballo (Ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”)

Mariasol – ballo (Ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”)

Holden – canto (Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”)

Amici 2024 serale: la giuria

Confermati, in giuria, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.