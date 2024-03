Non ci saranno notevoli scossoni o rilevanti novità, rispetto all’anno scorso, nella fase serale della ventitreesima edizione di Amici, oramai alle porte. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, con lo speciale pomeridiano andato in onda oggi pomeriggio, ha chiuso la fase iniziale di quest’edizione con la scelta dei 15 allievi che parteciperanno al serale che avrà inizio precisamente sabato 23 marzo 2024 e che andrà in onda ovviamente in prima serata su Canale 5.

I tre giudici del nuovo serale di Amici, come anticipato dal sito DavideMaggio.it, infatti, saranno gli stessi della scorsa edizione ossia Cristiano Malgioglio, reduce dalle sue molteplici esperienze come giudice a Tale e Quale Show e nei suoi numerosi spin-off, il cantante, lanciatissimo anche come attore, Michele Bravi (che figura nel cast dell’ultimo film di Saverio Costanzo, Finalmente l’alba) e il ballerino Giuseppe Giofrè.

Cristiano Malgioglio aveva già confermato l’interesse di Maria De Filippi di averlo come giudice anche nel serale di Amici 23, durante l’intervista concessa qualche mese fa Verissimo:

Ultimamente è avvenuto un miracolo. Erano anni, anni e anni che volevo lavorare con Maria De Filippi e quando mi ha chiamato per Amici, io tremavo, ti giuro! Maria è una donna talmente affettuosa, talmente bella che io la vorrei anche come vicina di casa! Le voglio veramente bene e la ringrazio perché mi vuole anche per il prossimo Amici quest’anno. Maria, grazie davvero.

Anche recentemente, a Che tempo che fa, Malgioglio aveva praticamente confermato la sua presenza:

Sì, faccio Amici. Vorrei ringraziare Maria De Filippi. È un sogno enorme. Sono molto emozionato di stare vicino a Maria per il secondo anno consecutivo. Spero di fare bella figura. È molto difficile perché ho dei giovani davanti a me. È un Malgioglio completamente diverso, un Malgioglio che ama la musica e che può dare anche dei giudizi.

"Sì, farò Amici. Sono molto emozionato. Maria ti amo, grazie." Cristiano Malgioglio a #CTCF pic.twitter.com/zMiFmfotcy — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 3, 2024