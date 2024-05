Siamo arrivati alla semifinale di Amici 23, eccezionalmente spostata alla domenica per non disturbare la Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2024, cui ha partecipato Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Siamo quindi pronti a seguire in diretta la Finale che incoronerà i vincitori di questa edizione, dalle 21.30 in liveblogging qui e su Soundsblog.

Amici 2024, serale, ottava puntata 12 maggio: semifinalisti

Facciamo il punto della situazione partendo da ricordare la giuria – composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè – e proseguendo ricordando chi è rimasto in gara per contendersi un posto nella finale di sabato 18 maggio. In tutto due ballerini, Dustin e Marisol, e quattro cantanti (di cui alcuni incomprensibili), ovvero Holden, Petit, Sarah e Mida. Pettinelli e Todaro sono rimasti senza allievi, Zerbi e Celentano non ne hanno perso neanche uno.

Team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo: sono Kumo , Lucia , Sarah, Mida, Nicholas (ex allievo di Raimondo Todaro), Sofia .

Team Anna Pettinelli – Raimondo Todaro: Ayle , Gaia, Giovanni, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

Team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano: Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Il direttore artistico del serale è Stéphane Jarny.

E SE NON AVETE PAURA DEGLI ++++ SPOILER ++++ QUI POTETE TROVARE LE ANTICIPAZIONI TRATTE DALLA REGISTRAZIONE DELLA SEMIFINALE.

Amici 2024, serale, ospiti semifinale 12 maggio

Visto che lo scorso anno l’ospitata di Geppi Cucciari era saltata per motivi di tempo, Maria De Filippi l’ha invitata per partecipare alla semifinale di quest’anno.

Ospiti musicali gli Articolo 31 che si esibiscono con un mash-up dei loro successi e col nuovo singolo, Peyote, tratto dall’album “Protoromanza” uscito il 10 maggio, e Irama, che presenta in anteprima esclusiva il suo nuovo brano, Galassie.

Amici 2024, serale, semifinale 12 maggio: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 2024 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.